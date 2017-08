Lutsenko: "La victoria más importante de mi vida"

Alexey Lutsenko (Astana), vencedor en solitario de la quinta etapa de la Vuelta, dijo que su victoria en la Ermita de Santa Lucía (Alcossebre) es "la más importante de su vida".

"Esta subida final era muy dura. Yo he atacado antes y prácticamente he llevado yo todo el peso. Al final, el corredor del Katusha, Marco Haller, me ha ayudado un poco. Además pegaba el viento de cara. Estoy muy contento, ha sido una etapa bonita y por supuesto, la victoria más importante de mi carrera", señaló.

Lutsenko, de 24 años y campeón del Mundo sub'23 en 2012, sufrió una caída importante en el Tour de Francia, pero tuvo tiempo para recuperarse, ganar su primera etapa en una prueba grande y ahora afrontar el asalto al maillot arcoiris en el Mundial de Bergen (Noruega).

"Tuve una dura caída en el Tour de Francia. Me pude recuperar y hablé con mi equipo para venir a la Vuelta. Me entrené bien y ahora estoy en buena forma. Además, también estoy aquí para prepararme para los campeonatos del Mundo", dijo.