Landa: "He salvado un día que pudo ser una catástrofe"

El español Mikel Landa (Movistar) sacó un balance "muy positivo" en la primera etapa de la Vuelta al País Vasco a pesar de haber cedido 33 segundos en la general respecto al líder, el francés Julian Alaphilippe, ya que a pesar de no haber tenido las mejores sensaciones logró llegar con los favoritos y salvar un día que "pudo ser una catástrofe".

"Saco un balance muy positivo, ya que a pesar de no haberme sentido bien he podido llegar con el grupo de favoritos, así que tengo que estar contento. Me venía encontrando un poco mal ya desde la subida a Aia y no era capaz de remontar posiciones. He preferido gastar un poco menos en ese tramo final para intentar ir de menos a más en el repecho", dijo Landa en la meta de Zarautz.

El ciclista alavés, colíder del Movistar, ya avisó de que el rival más peligroso podría ser el esloveno Primoz Roglic, segundo clasificado al entrar destacado junto al francés Alaphilippe.

"Ya vimos en Tirreno que Roglic era un rival muy fuerte y esta Itzulia tiene un recorrido muy adecuado para él. De momento las impresiones se están cumpliendo. He salvado un día que podía haber sido una catástrofe, pero quedan todavía jornadas aún más decisivas en esta semana y hay que mirar hacia adelante. Somos dos bazas, Nairo y yo; podemos defendernos el uno al otro y correr al ataque", comentó.