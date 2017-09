Froome: "Me puse en lo peor y luché contra mi mente"

Chris Froome, líder y ganador de la contrarreloj de la decimosexta etapa de la Vuelta a España 2017, dijo este martes que se puso en "lo peor" en el primer tramo de la jornada, cuando no recibía referencias de sus rivales, y que luchó contra su "mente", y remarcó que planificó una crono "equilibrada".

"Cuando no me pasaban información de los tiempos de los demás de la carrera pensé que en el coche no me querían dar la información porque no eran buenas noticias y no querían que me afectara moralmente. Entonces, me puse en lo peor y luché contra mi mente esos últimos 30 kilómetros", explicó en rueda de prensa en Logroño.

"Después, a siete u ocho kilómetros del final, Nicolás Portal (director deportivo del Sky) me dijo que estaba luchando por la victoria de etapa. Pasé de una mente negativa a una mucho más positiva para poder luchar por la victoria", añadió.

El líder de la Vuelta a España planificó una contrarreloj "equilibrada". "Ni empezar fuerte ni desinflarme al final, sino mantener un ritmo que pudiera conservar los 40 kilómetros", declaró.

Froome aventaja en un minuto y 58 segundos a su principal perseguidor en la clasificación general, el italiano Vincenzo Nibali. ¿Ha sentenciado la Vuelta? Le preguntaron en la rueda de prensa. No lo cree el actual maillot rojo, que advirtió que, como ya se vio "la semana pasada, las cosas pueden cambiar muy rápido".

"Estoy supercontento del resultado de hoy, pero tenemos que ir día a día. Quedan cuatro etapas durísimas, comenzando mañana con Los Machucos. Tengo muy buena posición, casi dos minutos de ventaja y un súper equipo detrás de mí en el que confío al cien por cien", dijo.

Froome también extendió su agradecimiento a todo el 'staff' del equipo Sky. "Un día como hoy son los que marcan la diferencia", remarcó el ciclista británico, que expuso que su objetivo en la contrarreloj era "ampliar la ventaja" sobre sus rivales y que insistió en su satisfacción por la victoria de este martes.

Por delante, cuatro etapas, tres de ellas con final en alto, antes de la última jornada con llegada en Madrid.

"Dependerá de las situaciones de carrera si tengo que ser más defensivo o más ofensivo. Si la oportunidad se presenta, por supuesto que intentaré buscar una victoria de etapa en los próximos días, pero lo importante es la ventaja actual que tengo en la general", señaló.

"La primera semana luché mano a mano con otros rivales en la general sin necesidad de tener compañeros a mi alrededor. Ataque solo y logré mi primer minuto de ventaja. Cuando lo conseguí, pensé que era mejor rodearme de mis compañeros y que salieran a los ataques. Es la estrategia más eficiente", repasó Froome.

"Si necesitara recuperar un minuto tendría que volver a atacar mano a mano, pero en la situación actual es mejor rodearme de mis compañeros", continuó Froome, que está intentando "aprender y hablar español" y que apuntó que le "encanta el país y el idioma".