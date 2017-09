Contador: "He tenido una carrera deportiva única"

Alberto Contador (Trek), vencedor hoy en la penúltima etapa de la Vuelta a España 2017 y que se retirará como corredor profesional tras la jornada de mañana en Madrid, cree que ha "tenido una carrera deportiva única" en el mundo del ciclismo.

En la rueda de prensa posterior a la carrera, Contador ha ahondado en lo "ideal" de su despedida por hacerla ganando, en la Vuelta y en "una cumbre mítica" como L'Angrilu, y ha asegurado que "está completamente descartado" dar marcha atrás en la decisión de su retirada.

"ha sido una despedida ideal y ahora es el momento ya de hacer un punto y final. Ahora a través de la Fundación voy a apoyar al ciclismo para que siga habiendo corredores de máximo nivel e intentaré explicarles mi manera de correr. Prefiero despedirme con un buen recuerdo al máximo nivel y creo que esa es la mejor decisión que puedo tomar", ha reflexionado.

También ha asegurado que tiene relevo, tanto a nivel internacional, donde ve "a muchos ciclistas" capaces de "dar espectáculo" como él, como nacional, donde señaló a Enric Más, el joven balear del Quick Step que -recordó- salió de "la Fundación" que lleva el nombre del ciclista de Pinto.

Aunque en una de sus últimas reflexiones, y en aras de que haya más ciclismo de ataque, retiraría de las carreras "los potenciómetros". "Facilitaría el espectáculo", ha considerado.

Echando la vista atrás y haciendo el balance, cree que ha tenido "una carrera deportiva única". "Quizás en los últimos años no he dispuesto de un equipo suficientemente potente y en algunas no he estado en óptimas condiciones, pero para nada me arrepiento. He conseguido muchas victorias y he dejado el recuerdo de grandes momentos de la historia del ciclismo", ha considerado, también feliz por haber "corrido esta Vuelta "disfrutando y de una manera libre y sin ataduras".