Bol se queda por segundo día en la Vuelta con la honrilla de ser líder virtual

El holandés Jetse Bol (Manzana-Postobón), que llegó al conjunto colombiano para apoyar con su veteranía a los más jóvenes, se está dejando ver en su primera participación en la Vuelta en la que ha disfrutado de la honrilla durante dos días de la condición de líder virtual de la Vuelta.

Finalmente no ha podido confirmarlo ni en el final de Cuenca ni en la ermita de Santa Lucía de Alcossebre (Castellón), aunque asegura que no se ha visto "vestido de rojo", a pesar del consentimiento limitado del equipo Sky del líder Chris Froome.

"En la etapa de la ermita de Santa Lucía y hoy me he metido en la escapada pensando en la victoria de etapa, pero no he llegado a verme vestido de rojo", ha explicado.

No obstante lo valora de manera positiva porque en ambas ocasiones ha sido "bonito estar cerca del liderato", aunque el objetivo de su equipo es dejarse ver en la carrera española, a la que quieren agradecer así su invitación, además de tratar de ganar una etapa.

En cuanto a su papel en el equipo es tratar de ayudar en los momentos en los que sople el viento porque sus compañeros son "más inexpertos".

En la formación fucsia y negra, Bol destaca que se están adaptando a la manera de correr en Europa y cuentan con buenos escaladores además de que Sebastián Molano es "muy rápido".