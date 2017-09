Armee: "Es mi mejor momento, sienta fenomenal esta victoria"

El belga Sander Armee (Lotto Soudal), ganador de la decimoctava etapa de la Vuelta a España, dijo este jueves que es su "mejor momento", que una victoria de "esta envergadura y en una gran vuelta sienta fenomenal" y que lo dio "todo en el último kilómetro".

"Sin duda, es mi mejor momento. Este año, en general, no me ha ido mal, pero esta victoria de esta envergadura y encima en una gran vuelta es sin duda mi mejor momento y mi mejor triunfo", afirmó en rueda de prensa después de cruzar la meta en primera posición en la jornada de este jueves entre Suances y Santo Toribio de Liébana.

"Sienta fenomenal conseguir una victoria así. En el mes de mayo ya me sentía bien, quedé dos o tres veces segundo o tercero y sentía algo de decepción por no poder ganar. Ahora, en la Vuelta, el equipo me ha dado la libertad de intentar conseguir mis propias oportunidades y ya me metí en dos escapadas", continuó.

"Hoy estábamos en una escapada de veinte, conseguimos rápidamente una ventaja bastante cómoda y sabía que uno de los veinte ganaría. Por supuesto que esperaba ser yo. Me funcionaron las piernas, hice un buen trabajo en los últimos 15 kilómetros mientras otros cedían. Al final, era un cara a cara con Lusthenko, que es muy fuerte, pero confiaba en ganar y lo di todo en el ultimo kilómetro", repasó.

Su ataque fue inalcanzable ya para su compañero de fuga. "A un kilómetro del final incrementé la velocidad progresivamente, porque sabía que iba a ser la oportunidad de poder ganar la etapa. Vi que se soltaba y supe que podía aguantar los 200 metros para conseguir la victoria", concluyó.