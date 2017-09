Adiós, Alberto Contador: se retira 'El Pistolero' que consiguió la triple corona

“Luchando con 'El Pistolero'”, titulaba orgulloso Chris Froome una fotografía que subió a las redes sociales. El mejor ciclista del momento homenajeaba así el espectáculo que está dando Alberto Contador en su última Vuelta a España. El madrileño cuelga la bicicleta este domingo al finalizar la carrera, pero se retira a lo grande: el pelotón se ha rendido a los pies de los ataques emotivos del inquieto líder del Trek.

Fighting it out with El Pistolero 🔫👊

📸 @simongillphoto#LV2017#lavuelta#cyclingpic.twitter.com/LoKhICPyLa