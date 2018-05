Los beneficios de tener una mountain bike de nuestro lado

CONTENIDO PATROCINADO El verano está cada vez más cerca y por ello cada día es más la gente que se apunta a coger su bici y salir a hacer algo de ejercicio con ella e incluso muchas personas la utilizan como medio de transporte urbano, la verdad es que esto es algo muy habitual y cada día se estima que ruedan en nuestro planeta más de 800 millones de bicis, esto no solo supone un gran beneficio para la persona que la usa, sino también para nuestro medio ambiente. Mucha gente pone como excusa que la geografía que rodea su ciudad no es la más adecuada para salir a pedalear, pero para ello existen muchos tipos de bicis distintas, pudiendo elegir la que mejor se adapte al entorno que nos rodea, lo único que necesitamos es visitar una tienda especializada en este sector como puede ser Bikestocks, es cierto que cualquier fanático puede llegar a sentirse confundido por la gran variedad de bicis que tienen, con diferentes estilos, colores y prestaciones, pero cuando encuentres la idónea para ti y tomes como costumbre salir con ella, te aseguramos que no habrá nada tan bonito como despertarse temprano y salir con nuestra bici, mientras disfrutamos de los paisajes que nos rodean y contemplando como los campos van tomando ese tono dorado que los caracteriza cuando el Sol se empieza a situar en su parte más alta. Es cierto que, si el entorno que nos rodea es más irregular, con grandes pendientes y montañas las bicis que más deberíamos tener en cuenta son las mountain bikes, lo que hace peculiar a estas bicicletas es que nos ofrecen una serie de características que las demás no tienen, como, por ejemplo: Posee una suspensión completa, lo que la hace la mejor elección para recorrer terrenos irregulares y que no se estropee enseguida por los distintos baches y saltos que pueda haber en nuestro camino. De este modo podremos ir sobre cualquier tipo de terreno con mucha más confianza. Si es cierto que son un poco más pesadas y tienen unas ruedas más grandes, pero es algo normal si tenemos en cuenta los senderos por los que están especialmente diseñadas para circular. Seguramente si ya practicamos este deporte estemos cansados porque esas cuestas nos agotan físicamente, con una bici de estas características esto dejará de ser un obstáculo para nosotros y pasará a ser una diversión, llegando al punto de que incluso pareceremos un niño feliz cuando la estemos cruzando. ¿La usas para hacer ejercicio? No te preocupes, aunque el esfuerzo físico que realices sea mucho menor, sudarás igual, por lo que este deporte seguirá ofreciéndote todo lo que buscas, ayudándote de igual manera a reforzar tus piernas, brazos y tronco. Por último, podrás conocer a mucha gente que tiene la misma afición que tú, sin importar el tiempo que lleven pedaleando, incluso puedes ir con tus amigos y familiares a hacer una ruta en bici por la montaña para luego acabar la mañana con un fantástico picnic.