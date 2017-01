Raúl Entrerríos: "Tenemos que explotar lo bueno que tenemos, que es mucho"

El central Raúl Entrerríos ejemplifica como nadie la filosofía de los "Hispanos", un estilo de juego, que pese a la ausencia de los Juegos Olímpicos considera plenamente vigente para que España pueda volver a pelear en el Mundial de Francia por la primera plaza del podio.

Ni la tendencia a un juego cada vez más físico de los principales rivales del conjunto español, agrieta la confianza de Entrerríos en las bondades de un modelo de juego, que profundizará en sus principales esencias con la llegada de Jordi Ribera al banquillo español.

Pregunta.- Tras quedar fuera de los Juegos Olímpicos. ¿España lleva más exigida a este Mundial?.

Respuesta.- No creo que debamos exigirnos más de lo que nos exigimos habitualmente. Venimos de cuatro años muy buenos y tenemos que intentar seguir en esa línea. Creo que por todo lo que habíamos hecho, el equipo se merecía haber estado en los Juegos y no fue así, porque en dos partidos no rendimos como lo debíamos hacer, pero tenemos que seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora. No pienso que tenga que ser una reválida.

P.- ¿Se ha olvidado ya el varapalo que supuso quedar fuera de los Juegos Olímpicos de Río?.

R.- No creo que lo olvidemos nunca, porque perdimos la oportunidad de estar en los Juegos y eso no es fácil de asimilar,no lo puedes olvidar de un día para otro, pero debemos seguir hacia adelante y no pensar en lo que podíamos haber hecho, hay que pensar en el futuro y ahora tenemos un campeonato del Mundo por delante muy importante y debemos afrontarlo como tal.

P.- Tras lo ocurrido en la final del Europeo de Polonia y en el preolímpico. ¿España necesita una actualización en su estilo de juego?.

R.- Está claro que somos lo que somos. No disponemos de lanzadores, ni de un juego tan físico como otras selecciones, por lo que tenemos que explotar lo bueno que tenemos, que es mucho. Tenemos un juego muy rico, con mucha continuidad y con eso debemos intentar hacer daño en un balonmano que cada día evoluciona más hacia lo físico.

Selecciones como Alemania, Dinamarca, Francia o Croacia han dado un paso adelante en cuanto a peso y a envergadura, y eso hace más difícil cada vez nuestro juego, por lo que tenemos que buscar soluciones que nos sirvan.

P.- En este sentido, ¿El equipo ha podido perder un poco de velocidad en la ejecución de su juego en los últimos años?.

R.- Siempre hemos sido un equipo alegre jugando, porque sabemos de nuestras limitaciones. No tenemos mucha potencia física, ni un gran lanzamiento exterior para poder jugar a un ritmo lento.

Tenemos que intentar generar situaciones de desequilibrio que nos permitan, por ejemplo, aprovechar el juego con los pivotes, pero no es fácil, porque nos enfrentamos a defensas que no sólo han evolucionado a nivel físico, sino que digamos que también se han adaptado más a nuestro estilo de juego. Ya no es tan fácil hacerles caer en la trampa como antaño.

P.- Y en defensa, el equipo en los últimos campeonatos ha podido robar menos balones, impidiendo desplegar el juego de contragolpe. ¿Los rivales conocen ya en exceso el juego defensivo español?.

R.- Casi podría decir lo mismo que en el plano ofensivo. Todo evoluciona y ahora nos enfrentamos a ataques mucho más ricos en los posicional. Lo jugadores que antes eran únicamente lanzadores, ahora son capaces de jugar mucho más colectivamente y eso hace que sea más difícil defenderlos, pero a pesar de todo, creo que seguimos rindiendo en defensa a un buen nivel.

P.- ¿Que es lo que ha aportado al equipo la llegada al banquillo de Jordi Ribera?

R.- Tiene una idea de juego muy clara. Un balonmano muy móvil, le gusta que los jugadores en ataque jueguen mucho sin balón, que el equipo tenga paciencia hasta encontrar soluciones en ataque posicional. Pero en general, no se aparta de la filosofía que ha tenido por norma el balonmano español. Está claro que cada entrenador tiene su forma de ver el juego y que habrá algunos cambios, pero la línea es parecida.

P.- ¿En qué se centran esos cambios?

R.- Ya digo insiste mucho en el juego sin balón y eso son movimientos que poco a poco hay que ir mecanizándolos, y en defensa intentar seguir como hasta ahora, con una defensa profunda, que genere dudas en el ataque rival y como viene de entrenar a una selección que usaba el 5-1, es una posibilidad que también se tendrá que trabajar.

P.- ¿Cuál es el objetivo de España en este Mundial?

R.- Creo que nuestra aspiración tiene que ser entrar en la lucha por las medallas, pero sabemos que cada año es más complicado, porque las diferencias cada vez son menores, por eso debemos valorar mucho lo que hemos hecho en los últimos años.

P.- Y en esa lucha por las medallas, además de Francia, que parece el máximo favorito, ¿Cuáles son los principales rivales de España por entrar en el podio?.

R.- Además de Francia, por supuesto, estarán claramente Alemania, Dinamarca. Croacia seguirá siendo un equipo a tener en cuenta, Polonia, cada vez hay más equipos que aspiran a estar en ese grupo de posibles medallistas.