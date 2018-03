Pascual: "Creo que hoy no hemos dado lo que teníamos que dar en el partido"

El entrenador del FC Barcelona Lassa, Xavi Pascual, se ha mostrado muy crítico con su equipo tras la derrota de esta tarde en Montpellier, al señalar que el cree que en este choque de ida de octavos "era una partido para dar más de lo que hemos dado y estoy realmente enfadado por lo que he visto en la pista".

"Nos han superado (28-25) porque no teníamos el partido bajo control, siguiendo el plan del partido y hemos perdido totalmente el norte", ha añadido.

Pascual ha explicado la frustración que ha tenido con sus jugadores en un tiempo muerto (10-13, m.24): "He pedido una cosa al equipo y hemos hecho todo lo contrario. En el inicio del segundo tiempo ha sido lo mismo y hemos empezado a ir por detrás en el marcador de una manera realmente increíble".

"Les he dicho a los jugadores lo que creo que debía decirles pero eso se queda dentro del vestuario. El primer mensaje es decirle al equipo: cómo te encuentras, cómo te sientes y cómo te hace sentir el equipo, y en estos momentos estoy muy enfadado. Esto no quiere decir que no confíe en que podemos levantar la eliminatoria, pero creo que teníamos que haber hecho más de los que hemos hecho", ha remarcado Pascual.

Sobre los tres goles de diferencia que deberán remontar el Barça en la vuelta en el Palau, Pascual ha razonado lo siguiente: "Creo que estos tres goles en contra nos han puesto muy al límite la eliminatoria. Ellos (Montpellier) han estado con mucha fuerza, apoyados por su afición y esto es lo que necesitamos la próxima semana, pero independientemente de lo que haga la afición del Palau, nosotros tenemos que hacer más de lo que hemos hecho hoy en la pista".