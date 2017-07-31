Lunes 31/07/2017.

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El Valencia Basket iniciará la defensa del título ante el Barcelona Lassa

La primera jornada de la Liga Endesa de baloncesto que se disputará el fin de semana del 30 de septiembre y el 1 de octubre citará al Valencia Basket, vigente campeón de la competición, con el Barcelona Lassa en La Fonteta.
  • El Valencia Basket iniciará la defensa del título ante el Barcelona Lassa EFE

La primera jornada de la Liga Endesa de baloncesto que se disputará el fin de semana del 30 de septiembre y el 1 de octubre citará al Valencia Basket, vigente campeón de la competición, con el Barcelona Lassa en La Fonteta.

El mejor equipo de la temporada 2016/17 abrirá la fase regular como local, ante el Barcelona Lassa, en una primera jornada que también deparará, entre otros, un Real Madrid-Bilbao Basket.

La primera fecha del calendario ofrecerá un duelo de canteras entre el Movistar Estudiantes y el Divina Seguros Joventut, aunque este compromiso será aplazado por la disputa de la previa de la Liga de Campeones.

El Unicaja Málaga recibirá al Montakit Fuenlabrada y el Morabanc Andorra hará lo propio ante el Iberostar Tenerife.

La jornada se completa con los siguientes encuentros: Monbus Obradoiro-Baskonia, UCAM Murcia-Herbalife Gran Canaria y Guipúzcoa Basket-Tecnyconta Zaragoza.

El San Pablo Burgos "descansará en la Jornada 1 al encontrarse en septiembre en la fase final del acondicionamiento de su instalación de juego", informó la Liga Endesa en su perfil de Twitter.

- Calendario de la Liga Endesa 2017/18:

- JORNADA 1 (30 septiembre y 1 de octubre)

VALENCIA BASKET-BARCELONA LASSA

REAL MADRID-RETABET BILBAO BASKET

UNICAJA-MONTAKIT FUENLABRADA

MORABANC ANDORRA-IBEROSTAR TENERIFE

MONBUS OBRADOIRO-BASKONIA

UCAM MURCIA-HERBALIFE GRAN CANARIA

GIPUZKOA BASKET-TECNYCONTA ZARAGOZA

MOVISTAR ESTUDIANTES-DIVINA SEGUROS JOVENTUT×

DESCANSA: SAN PABLO BURGOS

× El encuentro Movistar Estudiantes-Divina Seguros Joventut se aplazará por la disputa de ambos equipos de la previa de la Liga de Campeones

- JORNADA 2 (4 y 5 octubre 2017):

BARCELONA LASSA-UCAM MURCIA

HERBALIFE GRAN CANARIA-GIPUZKOA BASKET

RETABET BILBAO BASKET-MONBUS OBRADOIRO

IBEROSTAR TENERIFE-MOVISTAR ESTUDIANTES

DIVINA SEGUROS JOVENTUT-SAN PABLO BURGOS

MONTAKIT FUENLABRADA-VALENCIA BASKET

BASKONIA-REAL MADRID

TECNYCONTA ZARAGOZA-UNICAJA

DESCANSA: MORABANC ANDORRA

- JORNADA 3 (7 y 8 octubre 2017):

REAL MADRID-TECNYCONTA ZARAGOZA

UNICAJA-RETABET BILBAO BASKET

DIVINA SEGUROS JOVENTUT-MONBUS OBRADOIRO

MOVISTAR ESTUDIANTES-GIPUZKOA BASKET

MONTAKIT FUENLABRADA-SAN PABLO BURGOS

HERBALIFE GRAN CANARIA-BASKONIA

IBEROSTAR TENERIFE-BARCELONA LASSA

UCAM MURCIA-MORABANC ANDORRA

DESCANSA: VALENCIA BASKET CLUB

- JORNADA 4 (14 y 15 octubre 2017):

VALENCIA BASKET-IBEROSTAR TENERIFE

BARCELONA LASSA-MOVISTAR ESTUDIANTES

MORABANC ANDORRA-MONTAKIT FUENLABRADA

UCAM MURCIA-DIVINA SEGUROS JOVENTUT

GIPUZKOA BASKET-REAL MADRID

RETABET BILBAO BASKET-BASKONIA

SAN PABLO BURGOS-UNICAJA

MONBUS OBRADOIRO-HERBALIFE GRAN CANARIA

DESCANSA: TECNYCONTA ZARAGOZA

- JORNADA 5 (21 y 22 octubre 2017):

REAL MADRID-MORABANC ANDORRA

BASKONIA-UNICAJA

RETABET BILBAO BASKET-UCAM MURCIA

IBEROSTAR TENERIFE-GIPUZKOA BASKET

MOVISTAR ESTUDIANTES-MONTAKIT FUENLABRADA

MONBUS OBRADOIRO-SAN PABLO BURGOS

TECNYCONTA ZARAGOZA-VALENCIA BASKET

DIVINA SEGUROS JOVENTUT-HERBALIFE GRAN CANARIA

DESCANSA: BARCELONA LASSA

- JORNADA 6 (28 y 29 octubre 2017):

VALENCIA BASKET-RETABET BILBAO BASKET

UNICAJA-MOVISTAR ESTUDIANTES

BARCELONA LASSA-DIVINA SEGUROS JOVENTUT

MORABANC ANDORRA-MONBUS OBRADOIRO

MONTAKIT FUENLABRADA-TECNYCONTA ZARAGOZA

UCAM MURCIA-REAL MADRID

GIPUZKOA BASKET-BASKONIA

SAN PABLO BURGOS-IBEROSTAR TENERIFE

DESCANSA: HERBALIFE GRAN CANARIA

- JORNADA 7 (4 y 5 noviembre 2017):

UNICAJA-GIPUZKOA BASKET

BARCELONA LASSA-MONBUS OBRADOIRO

HERBALIFE GRAN CANARIA-MOVISTAR ESTUDIANTES

TECNYCONTA ZARAGOZA-SAN PABLO BURGOS

BASKONIA-VALENCIA BASKET

MONTAKIT FUENLABRADA-REAL MADRID

DIVINA SEGUROS JOVENTUT-MORABANC ANDORRA

IBEROSTAR TENERIFE-UCAM MURCIA

DESCANSA: RETABET BILBAO BASKET

- JORNADA 8 (11 y 12 noviembre 2017):

REAL MADRID-BARCELONA LASSA

BASKONIA-MORABANC ANDORRA

RETABET BILBAO BASKET-IBEROSTAR TENERIFE

MONBUS OBRADOIRO-VALENCIA BASKET

SAN PABLO BURGOS-HERBALIFE GRAN CANARIA

MOVISTAR ESTUDIANTES-UCAM MURCIA

TECNYCONTA ZARAGOZA-DIVINA SEGUROS JOVENTUT

GIPUZKOA BASKET-MONTAKIT FUENLABRADA

DESCANSA: UNICAJA

- JORNADA 9 (18 y 19 noviembre 2017):

VALENCIA BASKET-REAL MADRID

BARCELONA LASSA-SAN PABLO BURGOS

HERBALIFE GRAN CANARIA-TECNYCONTA ZARAGOZA

MORABANC ANDORRA-RETABET BILBAO BASKET

IBEROSTAR TENERIFE-MONBUS OBRADOIRO

DIVINA SEGUROS JOVENTUT-GIPUZKOA BASKET

MONTAKIT FUENLABRADA-BASKONIA

UCAM MURCIA-UNICAJA

DESCANSA: MOVISTAR ESTUDIANTES

- JORNADA 10 (2 y 3 diciembre 2017):

VALENCIA BASKET-DIVINA SEGUROS JOVENTUT

REAL MADRID-IBEROSTAR TENERIFE

BASKONIA-TECNYCONTA ZARAGOZA

UNICAJA-BARCELONA LASSA

RETABET BILBAO BASKET-HERBALIFE GRAN CANARIA

MOVISTAR ESTUDIANTES-MORABANC ANDORRA

SAN PABLO BURGOS-UCAM MURCIA

MONBUS OBRADOIRO-MONTAKIT FUENLABRADA

DESCANSA: GIPUZKOA BASKET

- JORNADA 11 (9 y 10 diciembre 2017):

REAL MADRID-MONBUS OBRADOIRO

GIPUZKOA BASKET-SAN PABLO BURGOS

HERBALIFE GRAN CANARIA-VALENCIA BASKET

MOVISTAR ESTUDIANTES-BASKONIA

DIVINA SEGUROS JOVENTUT-UNICAJA

MORABANC ANDORRA-BARCELONA LASSA

TECNYCONTA ZARAGOZA-RETABET BILBAO BASKET

MONTAKIT FUENLABRADA-IBEROSTAR TENERIFE

DESCANSA: UCAM MURCIA

- JORNADA 12 (16 y 17 diciembre 2017):

VALENCIA BASKET-MOVISTAR ESTUDIANTES

BARCELONA LASSA-HERBALIFE GRAN CANARIA

MORABANC ANDORRA-GIPUZKOA BASKET

RETABET BILBAO BASKET-DIVINA SEGUROS JOVENTUT

UCAM MURCIA-MONTAKIT FUENLABRADA

MONBUS OBRADOIRO-TECNYCONTA ZARAGOZA

SAN PABLO BURGOS-BASKONIA

IBEROSTAR TENERIFE-UNICAJA

DESCANSA: REAL MADRID

- JORNADA 13 (23 diciembre 2017):

HERBALIFE GRAN CANARIA-MORABANC ANDORRA

MOVISTAR ESTUDIANTES-SAN PABLO BURGOS

MONTAKIT FUENLABRADA-RETABET BILBAO BASKET

TECNYCONTA ZARAGOZA-UCAM MURCIA

GIPUZKOA BASKET-MONBUS OBRADOIRO

BASKONIA-BARCELONA LASSA ×

UNICAJA-VALENCIA BASKET ×

DIVINA SEGUROS JOVENTUT-REAL MADRID ×

DESCANSA: IBEROSTAR TENERIFE

× Los cinco equipos participantes en la Euroliga jugarán sus encuentros de la jornada 13 el 2 y 3 de enero de 2018.

- JORNADA 14 (30 y 31 diciembre 2017):

VALENCIA BASKET-GIPUZKOA BASKET

REAL MADRID-MOVISTAR ESTUDIANTES

BARCELONA LASSA-MONTAKIT FUENLABRADA

MORABANC ANDORRA-TECNYCONTA ZARAGOZA

UCAM MURCIA-BASKONIA

MONBUS OBRADOIRO-UNICAJA

IBEROSTAR TENERIFE-HERBALIFE GRAN CANARIA

SAN PABLO BURGOS-RETABET BILBAO BASKET

DESCANSA: DIVINA SEGUROS JOVENTUT

- JORNADA 15 (6 y 7 enero 2018):

BASKONIA-IBEROSTAR TENERIFE

UNICAJA-MORABANC ANDORRA

SAN PABLO BURGOS-VALENCIA BASKET

HERBALIFE GRAN CANARIA-REAL MADRID

RETABET BILBAO BASKET-BARCELONA LASSA

GIPUZKOA BASKET-UCAM MURCIA

MONTAKIT FUENLABRADA-DIVINA SEGUROS JOVENTUT

TECNYCONTA ZARAGOZA-MOVISTAR ESTUDIANTES

DESCANSA: MONBUS OBRADOIRO

- JORNADA 16 (13 y 14 enero 2018):

REAL MADRID-UNICAJA

HERBALIFE GRAN CANARIA-MONTAKIT FUENLABRADA

MORABANC ANDORRA-SAN PABLO BURGOS

MOVISTAR ESTUDIANTES-MONBUS OBRADOIRO

UCAM MURCIA-VALENCIA BASKET

TECNYCONTA ZARAGOZA-BARCELONA LASSA

GIPUZKOA BASKET-RETABET BILBAO BASKET

DIVINA SEGUROS JOVENTUT-IBEROSTAR TENERIFE

DESCANSA: BASKONIA

- JORNADA 17 (21 enero 2018):

VALENCIA BASKET-MORABANC ANDORRA

BASKONIA-DIVINA SEGUROS JOVENTUT

UNICAJA-HERBALIFE GRAN CANARIA

BARCELONA LASSA-GIPUZKOA BASKET

RETABET BILBAO BASKET-MOVISTAR ESTUDIANTES

IBEROSTAR TENERIFE-TECNYCONTA ZARAGOZA

SAN PABLO BURGOS-REAL MADRID

MONBUS OBRADOIRO-UCAM MURCIA

DESCANSA: MONTAKIT FUENLABRADA

- JORNADA 18 (27 y 28 enero 2018):

VALENCIA BASKET-MONTAKIT FUENLABRADA

REAL MADRID-BASKONIA

UNICAJA-TECNYCONTA ZARAGOZA

UCAM MURCIA-BARCELONA LASSA

GIPUZKOA BASKET-HERBALIFE GRAN CANARIA

MONBUS OBRADOIRO-RETABET BILBAO BASKET

MOVISTAR ESTUDIANTES-IBEROSTAR TENERIFE

SAN PABLO BURGOS-DIVINA SEGUROS JOVENTUT

DESCANSA: MORABANC ANDORRA

- JORNADA 19 (3 y 4 febrero 2018):

BASKONIA-MONBUS OBRADOIRO

HERBALIFE GRAN CANARIA-UCAM MURCIA

DIVINA SEGUROS JOVENTUT-MOVISTAR ESTUDIANTES

TECNYCONTA ZARAGOZA-GIPUZKOA BASKET

BARCELONA LASSA-VALENCIA BASKET

RETABET BILBAO BASKET-REAL MADRID

MONTAKIT FUENLABRADA-UNICAJA

IBEROSTAR TENERIFE-MORABANC ANDORRA

DESCANSA: SAN PABLO BURGOS

- JORNADA 20 (10 y 11 febrero 2018):

VALENCIA BASKET-TECNYCONTA ZARAGOZA

HERBALIFE GRAN CANARIA-DIVINA SEGUROS JOVENTUT

MORABANC ANDORRA-REAL MADRID

UNICAJA-BASKONIA

UCAM MURCIA-RETABET BILBAO BASKET

GIPUZKOA BASKET-IBEROSTAR TENERIFE

MONTAKIT FUENLABRADA-MOVISTAR ESTUDIANTES

SAN PABLO BURGOS-MONBUS OBRADOIRO

DESCANSA: BARCELONA LASSA

- JORNADA 21 (3 y 4 marzo 2018):

REAL MADRID-UCAM MURCIA

BASKONIA-GIPUZKOA BASKET

IBEROSTAR TENERIFE-SAN PABLO BURGOS

RETABET BILBAO BASKET-VALENCIA BASKET

MOVISTAR ESTUDIANTES-UNICAJA

DIVINA SEGUROS JOVENTUT-BARCELONA LASSA

MONBUS OBRADOIRO-MORABANC ANDORRA

TECNYCONTA ZARAGOZA-MONTAKIT FUENLABRADA

DESCANSA: HERBALIFE GRAN CANARIA

- JORNADA 22 (10 y 11 marzo 2018):

VALENCIA BASKET-MONBUS OBRADOIRO

HERBALIFE GRAN CANARIA-SAN PABLO BURGOS

UCAM MURCIA-MOVISTAR ESTUDIANTES

DIVINA SEGUROS JOVENTUT-TECNYCONTA ZARAGOZA

MONTAKIT FUENLABRADA-GIPUZKOA BASKET

BARCELONA LASSA-REAL MADRID

MORABANC ANDORRA-BASKONIA

IBEROSTAR TENERIFE-RETABET BILBAO BASKET

DESCANSA: UNICAJA

- JORNADA 23 (17 y 18 marzo 2018):

BASKONIA-HERBALIFE GRAN CANARIA

BARCELONA LASSA-IBEROSTAR TENERIFE

MORABANC ANDORRA-UCAM MURCIA

TECNYCONTA ZARAGOZA-REAL MADRID

RETABET BILBAO BASKET-UNICAJA

MONBUS OBRADOIRO-DIVINA SEGUROS JOVENTUT

GIPUZKOA BASKET-MOVISTAR ESTUDIANTES

SAN PABLO BURGOS-MONTAKIT FUENLABRADA

DESCANSA: VALENCIA BASKET

- JORNADA 24 (24 y 25 marzo 2018):

REAL MADRID-GIPUZKOA BASKET

BASKONIA-RETABET BILBAO BASKET

UNICAJA-SAN PABLO BURGOS

HERBALIFE GRAN CANARIA-MONBUS OBRADOIRO

IBEROSTAR TENERIFE-VALENCIA BASKET

MOVISTAR ESTUDIANTES-BARCELONA LASSA

MONTAKIT FUENLABRADA-MORABANC ANDORRA

DIVINA SEGUROS JOVENTUT-UCAM MURCIA

DESCANSA: TECNYCONTA ZARAGOZA

- JORNADA 25 (31 marzo y 1 abril 2018):

VALENCIA BASKET-UNICAJA

REAL MADRID-DIVINA SEGUROS JOVENTUT

RETABET BILBAO BASKET-MONTAKIT FUENLABRADA

UCAM MURCIA-TECNYCONTA ZARAGOZA

MONBUS OBRADOIRO-GIPUZKOA BASKET

BARCELONA LASSA-BASKONIA

MORABANC ANDORRA-HERBALIFE GRAN CANARIA

SAN PABLO BURGOS-MOVISTAR ESTUDIANTES

DESCANSA: IBEROSTAR TENERIFE

- JORNADA 26 (7 y 8 abril 2018):

BASKONIA-SAN PABLO BURGOS

UNICAJA-IBEROSTAR TENERIFE

MOVISTAR ESTUDIANTES-VALENCIA BASKET

HERBALIFE GRAN CANARIA-BARCELONA LASSA

GIPUZKOA BASKET-MORABANC ANDORRA

DIVINA SEGUROS JOVENTUT-RETABET BILBAO BASKET

MONTAKIT FUENLABRADA-UCAM MURCIA

TECNYCONTA ZARAGOZA-MONBUS OBRADOIRO

DESCANSA: REAL MADRID

- JORNADA 27 (11 y 12 abril 2018):

VALENCIA BASKET-BASKONIA

REAL MADRID-MONTAKIT FUENLABRADA

MORABANC ANDORRA-DIVINA SEGUROS JOVENTUT

UCAM MURCIA-IBEROSTAR TENERIFE

GIPUZKOA BASKET-UNICAJA

MONBUS OBRADOIRO-BARCELONA LASSA

MOVISTAR ESTUDIANTES-HERBALIFE GRAN CANARIA

SAN PABLO BURGOS-TECNYCONTA ZARAGOZA

DESCANSA: RETABET BILBAO BASKET

- JORNADA 28 (14 y 15 abril 2018):

HERBALIFE GRAN CANARIA-RETABET BILBAO BASKET

MORABANC ANDORRA-MOVISTAR ESTUDIANTES

UCAM MURCIA-SAN PABLO BURGOS

MONTAKIT FUENLABRADA-MONBUS OBRADOIRO

DIVINA SEGUROS JOVENTUT-VALENCIA BASKET

IBEROSTAR TENERIFE-REAL MADRID

TECNYCONTA ZARAGOZA-BASKONIA

BARCELONA LASSA-UNICAJA

DESCANSA: GIPUZKOA BASKET

- JORNADA 29 (21 y 22 abril 2018):

BASKONIA-MONTAKIT FUENLABRADA

UNICAJA-UCAM MURCIA

REAL MADRID-VALENCIA BASKET

SAN PABLO BURGOS-BARCELONA LASSA

TECNYCONTA ZARAGOZA-HERBALIFE GRAN CANARIA

RETABET BILBAO BASKET-MORABANC ANDORRA

MONBUS OBRADOIRO-IBEROSTAR TENERIFE

GIPUZKOA BASKET-DIVINA SEGUROS JOVENTUT

DESCANSA: MOVISTAR ESTUDIANTES

- JORNADA 30 (28 y 29 abril 2018):

VALENCIA BASKET-SAN PABLO BURGOS

REAL MADRID-HERBALIFE GRAN CANARIA

BARCELONA LASSA-RETABET BILBAO BASKET

UCAM MURCIA-GIPUZKOA BASKET

DIVINA SEGUROS JOVENTUT-MONTAKIT FUENLABRADA

MOVISTAR ESTUDIANTES-TECNYCONTA ZARAGOZA

IBEROSTAR TENERIFE-BASKONIA

MORABANC ANDORRA-UNICAJA

DESCANSA: MONBUS OBRADOIRO

- JORNADA 31 (5 y 6 mayo 2018):

BASKONIA-UCAM MURCIA

UNICAJA-MONBUS OBRADOIRO

HERBALIFE GRAN CANARIA-IBEROSTAR TENERIFE

RETABET BILBAO BASKET-SAN PABLO BURGOS

GIPUZKOA BASKET-VALENCIA BASKET

MOVISTAR ESTUDIANTES-REAL MADRID

MONTAKIT FUENLABRADA-BARCELONA LASSA

TECNYCONTA ZARAGOZA-MORABANC ANDORRA

DESCANSA: DIVINA SEGUROS JOVENTUT

- JORNADA 32 (12 y 13 mayo 2018):

VALENCIA BASKET-UCAM MURCIA

BARCELONA LASSA-TECNYCONTA ZARAGOZA

RETABET BILBAO BASKET-GIPUZKOA BASKET

IBEROSTAR TENERIFE-DIVINA SEGUROS JOVENTUT

UNICAJA-REAL MADRID

MONTAKIT FUENLABRADA-HERBALIFE GRAN CANARIA

SAN PABLO BURGOS-MORABANC ANDORRA

MONBUS OBRADOIRO-MOVISTAR ESTUDIANTES

DESCANSA: BASKONIA

- JORNADA 33 (19 y 20 mayo 2018):

REAL MADRID-SAN PABLO BURGOS

UCAM MURCIA-MONBUS OBRADOIRO

MORABANC ANDORRA-VALENCIA BASKET

DIVINA SEGUROS JOVENTUT-BASKONIA

HERBALIFE GRAN CANARIA-UNICAJA

GIPUZKOA BASKET-BARCELONA LASSA

MOVISTAR ESTUDIANTES-RETABET BILBAO BASKET

TECNYCONTA ZARAGOZA-IBEROSTAR TENERIFE

DESCANSA: MONTAKIT FUENLABRADA

- JORNADA 34 (24 mayo 2018):

VALENCIA BASKET-HERBALIFE GRAN CANARIA

BASKONIA-MOVISTAR ESTUDIANTES

UNICAJA-DIVINA SEGUROS JOVENTUT

BARCELONA LASSA-MORABANC ANDORRA

RETABET BILBAO BASKET-TECNYCONTA ZARAGOZA

IBEROSTAR TENERIFE-MONTAKIT FUENLABRADA

MONBUS OBRADOIRO-REAL MADRID

SAN PABLO BURGOS-GIPUZKOA BASKET

DESCANSA: UCAM MURCIA.

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