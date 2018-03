81-61. Tecnyconta Zaragoza se lleva el duelo de la tranquilidad

El Tecnyconta Zaragoza ganó el duelo de la tranquilidad al Bilbao Basket en un partido que el conjunto 'rojillo' rompió en los últimos minutos del tercer cuarto y se llevó con bastante más claridad de lo esperado.

Además, la victoria tuvo el añadido de que el conjunto aragonés superó la desventaja del partido jugado en Bilbao y por lo tanto se asegura quedar por delante del equipo vizcaíno en caso de empate en la clasificación.

El triunfo permite tomar aire a los hombres de Pep Cargol que, sin completar un grandioso partido, tuvieron la virtud de no descentrarse en un encuentro clave y de no bajar la intensidad cuando se habían alejado en el marcador para no dar opciones a su rival.

La importancia del encuentro pareció pesar al principio en ambos contendientes que tuvieron muy poco acierto en los lanzamientos en el primer parcial y que además apostaron por un juego con demasiada velocidad y poco control, lo que desembocó en bastantes errores.

En ese juego acelerado salió mejor parado el conjunto local, que no falló tanto, y eso le permitió marcharse ligeramente (17-10) en el minuto 10 para acabar el primer cuarto con 17-13 tras un triple de Rebic.

Los bilbaínos dominaban el rebote ofensivo en los primeros compases del segundo parcial pero no eran capaces de anotar en las segundas opciones lo que, ante un Tecnyconta más acertado en los lanzamientos, supuso que las diferencias se fueran ampliando progresivamente hasta llegar a los 17 puntos (39-22) en el minuto 19 debido al desconcierto del equipo de Veljko Mrsic.

Sin embargo, dos triples finales de los "hombres de negro" les permitieron recuperar terreno y volver a meterse en el partido (39-28) antes del descanso.

Al regreso de vestuarios el equipo vasco aumentó la intensidad de su defensa pero no mejoró su acierto ofensivo por lo que el Tecnyconta Zaragoza mantenía las diferencias sin grandes problemas.

En los últimos minutos de este tercer cuarto el equipo de Pep Cargol aceleró el ritmo y sus acciones y consiguió romper definitivamente el enfrentamiento llegando a alcanzar los 21 puntos de ventaja (66-45) en el minuto 30.

En el último parcial, y sabiéndose dueño de la victoria, el conjunto maño jugó a placer ante un oponente que quería y no podía porque era un mar de precipitaciones y errores.

Ficha técnica:

81 - Tecnyconta Zaragoza (17+22+27+15): Bellas (16), Blums (8), Neal (13), Dragovic (-), De Jong (11) -cinco inicial- Stoll (12), Triguero (7), Barreiro (2), Mazalin (-), Michalak (9) y Álex Suárez (3).

61 - RETAbet Bilbao Basket (13+15+22+11): Tabu (8), Hammink (10), Pere Tomàs (7), Hervelle (5), Gladness (1) -cinco inicial- Thomas (13), Rebic (5), Redivo (2), Salgado (-), Mumbrú (3) y Bentil (7).

Árbitros: Hierrezuelo, García Ortiz y Padrós. Excluyeron por personales a Tabu (min.33).

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 24 de Liga disputado en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza ante unos 6.800 espectadores.