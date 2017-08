Scariolo destaca "el excelente nivel de trabajo" de Rabaseda y Sebas Saiz

El seleccionador nacional, Sergio Scariolo, destacó este martes en Málaga, tras ofrecer la lista de convocados para el próximo Europeo de Turquía, "el excelente nivel de trabajo" del alero Xavi Rabaseda y del pívot Sebas Saiz pese a ser los dos últimos descartes antes del torneo.

Scariolo subrayó de estos jugadores su "compromiso e integración" y que ambos "han tenido posibilidades reales de llegar hasta el Eurobasket, pero sólo pueden ir doce".

"Han aprovechado muy bien no sólo esta segunda concentración sino también la previa que hicimos en Benahavís (Málaga), de hecho allí se ganaron un puesto entre los dieciséis", relató el italiano en declaraciones facilitadas por la Federación Española.

Sergio Scariolo añadió que ambos "van a ser dos puntales importantes de la selección en la fase de clasificación para la Copa del Mundo".

Rabaseda, por su parte, apuntó que ha sido "una experiencia muy positiva" su estancia con la selección nacional absoluta y "una pena no haber podido entrar en la lista definitiva".

El alero del Herbalife Gran Canaria reconoció que esta decisión del seleccionador nacional "estaba dentro de las posibilidades" aunque ha "trabajado hasta el último día" por hacerse un hueco en el equipo.

"Ahora, toca preparar la temporada con el Gran Canaria en una campaña ilusionante. Quiero desear toda la suerte a este equipo para el Europeo. Creo que van a hacer un gran campeonato y desde casa estaremos al lado del equipo", subrayó.

Sebas Saiz coincidió con Xavi Rabaseda en que "ha sido un placer estar estas semanas entrenando con estos grandes jugadores y grandes personas".

"Me voy con una buena experiencia que me ha ayudado muchísimo a adaptarme a las normas de la FIBA y he mejorado entrenando con los mejores jugadores del mundo. Lo que mejor me llevo es la amistad de ellos y la ilusión de poder jugar en un futuro con ellos", declaró el nuevo pívot del Basket Zaragoza.