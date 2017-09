Rice se ejercitará con el Barcelona B a la espera de resolver su futuro

El mánager del Barcelona Lassa, Nacho Rodríguez, ha confirmado que el base estadounidense Tyrese Rice se entrenará con el filial de la sección de baloncesto a la espera de resolver su futuro y encontrar una salida.

Después de jugar el Eurobasket con la selección de Montenegro, el base estadounidense empezó ayer a ejercitarse con el Barcelona B tras superar unas molestias que arrastraba en un tobillo.

En la presentación oficial de los franceses Kevin Séraphin y Adrien Moerman, Rodríguez ha precisado que Rice no jugará partidos oficiales con el segundo equipo de la sección de baloncesto.

"No ha cambiado nada. Sigue estando en el mercado. Sus agentes están viendo posibilidades de distintos equipos. Se ha incorporado a la dinámica del club. Le he explicado lo que ya le dije a sus agentes en junio y está entrenando con el segundo equipo mientras encuentra equipo", ha añadido.

En la comparecencia, Rodríguez también ha sido preguntado por la nueva relación contractual de Juan Carlos Navarro, que a sus 37 años firmó ayer un contrato que le vinculará con el Barça los próximos diez años.

Rodríguez ha dejado claro que al término de la próxima temporada (2017-18), ambas partes consensuarán su continuidad como jugador o como integrante de la estructura de la sección, mientras que el directivo encargado de la sección, Joan Bladé, ha confirmado que el escolta ha hecho "un esfuerzo" para rebajar su sueldo.

"Veremos al final de la temporada si sigue como jugador o entra dentro del organigrama. Seguro que nos va a ayudar mucho. Es una manera de devolverle todo lo que nos ha dado en la pista. Desde hace unos meses teníamos muy claro que la sección de baloncesto no se ve sin Juan Carlos. Tiene que ser un espejo para los jóvenes del club", ha añadido.

Por último, el responsable de deportes profesionales, Albert Soler, ha dado la versión del club sobre la circunstancia de que este año coincidan las jornadas de clasificación del Mundial de China, previstas para noviembre de 2017 y febrero de 2018, con las de la Euroliga.

En este sentido, ha señalado que el Barcelona ha pedido a la Federación Española de Baloncesto (FEB) que no trasladen la decisión a los jugadores españoles y ha subrayado que el interés del club "es tener el equipo competitivo en todos los partidos de la Euroliga".

"No en todos los países ocurre como en España. Hay jugadores que pueden ser convocados y que su ley no les obliga a ir. Estamos atentos a no tener que llegar a esta situación. Esperamos que la FEB, la FIBA y la Euroliga lleguen a un acuerdo para no poner la presión sobre los jugadores y sobre el club", ha zanjado Soler.