Plaza: "Hubiera sido justo que hubiéramos ganado"

El entrenador del Unicaja, Joan Plaza, dijo tras la derrota 88-89 este domingo ante el líder de la Liga Endesa, el Real Madrid, que "hubiera sido justo" que hubieran ganado este partido.

"Cuando pierdes nunca estás satisfecho, pero dentro de esa línea de exigencia en este club, el hecho de competir con un equipo que solo ha perdido tres veces en esta liga es muy bueno, habla bien de que el equipo compite y se lo agradezco", señaló el técnico barcelonés.

Plaza comentó que "pequeños detalles que te permiten ganar, hoy te han hecho perder", pero reiteró que "el equipo compitió, fue tan intenso como el rival, pero se decidió por una canasta de Causeur demasiado cómoda, pero no fue por un alivio de intensidad, sino por un exceso".

El entrenador del Unicaja también se refirió a la actuación arbitral y dijo que ha "visto una sensibilidad especial en un lado más que en otro", aunque está "muy orgulloso de un club que no va llorando cada semana. No es muy justo porque hubo situaciones, hay que ver el vídeo y no serán tantas, pero veo una sensibilidad distinta y no puede ser".