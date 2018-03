Pesic, "feliz" por haber ganado a un equipo "muy organizado"

El serbio Svetislav Pesic, entrenador del Barcelona Lassa, destacó la importancia del triunfo logrado por su equipo este domingo en la pista del Monbus Obradoiro (73-76), en un partido que encarrilaron entre los últimos minutos del segundo cuarto y los primeros del tercero, cuando cogieron una renta de ocho puntos.

"Ha sido un partido como esperábamos, el Obradoiro es un equipo con una filosofía defensiva y de ataque muy clara. Y siempre que ganamos contra un equipo que tiene una muy buena organización, como es el Obradoiro, yo como entrenador estoy feliz porque esto le da mayor importancia a nuestra victoria", explicó en rueda de prensa.

Pesic dijo que los triunfos a domicilio "saben mejor" que los conseguidos en el Palau Blaugrana porque "en esta Liga es muy difícil ganar fuera", y apuntó a la mejoría defensiva exhibida por los suyos a partir del segundo cuarto como una de las claves del encuentro.

"Hemos tenido problemas al inicio del partido porque no controlamos sus tiros de tres puntos. Nos metieron cinco en los primeros diez minutos y eso nos hizo daño. Luego en el segundo cuarto defendimos muy bien y casi no anotaron triples. A partir de ahí pudimos controlar el juego y marcar el ritmo, no solo en defensa, también en ataque", concluyó.