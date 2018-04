Pesic: "No creo en los récords; lo más importante para mí es otra cosa"

El entrenador del Barcelona Lassa, Svetislav Pesic, dijo después de que su equipo consiguiera ante el Real Betis la victoria con la mayor diferencia de puntos de la historia de la liga ACB (121-56) que "no creo en los récords ni quiero comentarlo; lo más importante para mí es otra cosa".

El técnico serbio se quedó por encima de la contundente victoria con el "juego de equipo" mostrado por sus hombres, destacando el hecho de haber perdido solo siete balones y haberse repartido 32 asistencias.

"Lo importante no fue ganar, sino cómo ganamos, mostrando una gran actitud, continuidad y concentración desde el primer al último minuto", comentó el entrenador azulgrana.

Pesic reconoció que es "imposible" repetir un encuentro como el disputado contra el equipo andaluz, aunque señaló que "vamos a usar la excelencia mostrada contra el Real Betis en el próximo partido contra el Unicaja".

Preguntado por cómo motivo a sus jugadores para seguir jugando al mismo nivel en el segundo tiempo tras llegar 31 puntos arriba al descanso (57-26), el técnico explicó que lo hizo "organizando una defensa contra Askia Booker y Blake Schilb que nos motivó para dejarlos fuera del partido y mantuvo nuestra concentración".

Sobre la incorporación de un pívot de cara a los play off de la Liga Endesa, Svetislav Pesic aseguró que "vamos a ver si viene una oportunidad que mejore nuestra situación, pero no es fácil. Vamos a buscar una buena, aunque no rápida, opción para el equipo".