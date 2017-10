Peñarroya: "Demostramos tener dos caras y nos faltó gasolina al final"

Joan Peñarroya, entrenador del Morabanc Andorra, comentó que su equipo tuvo "dos caras en el partido" y que al final "le faltó un poco de gasolina" para poder haber luchado por la victoria con más opciones.

"Demostramos dos caras. No empezamos bien con un parcial de 8-0 muy fácil para ellos. Jugamos muy desorganizados y perdimos el rebote y no pudimos jugar transiciones rápidas. Quisimos recuperar sensaciones atacando rápido y no pudo ser", dijo Peñarroya.

"En el tercer cuarto tuvimos una buena respuesta colectiva, cogimos más rebotes que en los dos primeros cuartos. Entramos en el partido pero nos faltó un pelín de gasolina al final", comentó.

"Estoy contento por la reacción, porque no es fácil en un campo como el del Madrid, pero nos pone en aviso de que no podemos admitir tanta ventaja del rival y de que debemos de tener más paciencia para solucionar los problemas", finalizó Joan Peñarroya.