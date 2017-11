Mondelo asegura que no esperaba "tanta diferencia" en el marcador

El seleccionador español de baloncesto femenino, Lucas Mondelo, ha afirmado hoy en rueda de prensa tras ganar a Holanda (92-26) que el partido le ha sorprendido porque no esperaba un marcador "tan abultado".

"No esperábamos esta diferencia de puntos, este equipo venía de plantar cara a Ucrania en Holanda y el marcador me ha sorprendido mucho, aunque es verdad que nuestra defensa ha sido muy buena y Holanda no ha podido", ha subrayado.

Mondelo ha precisado también que "si España juega a su verdadero nivel, hay rivales que ven que no tiene nada que hacer y acababan por bajar los brazos".

Para el técnico de la selección, este grupo de jugadoras españolas tiene esa "suma de talentos" que hace que sean "tan competitivas" respecto a otros conjuntos y que sigan defendiendo fuerte pese a ir ganado por tanta diferencia.

Por último, ha aseverado: "No sabía que Valladolid iba a sorprendernos tanto con esta maravillosa acogida, se ha demostrado que es una ciudad de baloncesto".

Por su parte, la jugadora Marta Xargay ha subrayado que el equipo no se puede acostumbrar a esto y que después de este partido, hay otro "muy difícil" en Ucrania.

"No nos podemos relajar, hay que seguir trabajando e ir preparando al equipo para seguir ganando", ha concluido.