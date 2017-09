Luis Casimiro: "En la segunda parte Valencia cambió la defensa y nos colapsó"

El entrenador del Herbalife Gran Canaria, Luis Casimiro, ha manifestado al término de la final de la Supercopa Endesa ganada por el Valencia Basket que el rival cambió en la segunda parte la estrategia defensiva y les "han colapsado en ataque" al ser más duros, mientras que su equipo perdió ese nivel de solidez.

"Hemos jugado un muy buen primer tiempo a nivel defensivo y fluidos en ataque. En la segunda parte cambiaron la estrategia defensiva y nos colapsaron en ataque, ya que han sido más duros, mientras nosotros hemos perdido ese nivel de dureza y nos ha costado", ha señalado.

"El equipo tuvo la fuerza para volver a competir hasta el final. Estuvimos a un punto con la defensa sobre Green, que les dio aire y luego fallamos la posesión. No acertamos y no metimos el rebote ofensivo. Cuando el partido se puso más duro debíamos mejorarlo, pero San Emeterio tuvo un 50 % de mérito y la defensa un 50 % de demérito", ha dicho.

El máximo responsable técnico del conjunto isleño ha asegurado que su equipo debe estar preparado para competir siempre.

"No sé a dónde nos puede llevar, pero no podemos conformarnos. No se puede estar contento, porque aunque lleguemos al final, hemos perdido, y de ahora en adelante vamos a ver nuestro nivel de exigencia y mejora continua para volver a estar en situaciones como esta", ha señalado.

"Tenemos que aprovechar el momento de cada jugador. Oriol Paulí ha estado más estable en esta Supercopa y si le damos esta confianza será por algo. La temporada es larga y tendremos que aprovechar los momentos dulces de cada uno", ha reconocido Casimiro, que también ha agradecido al público su gran apoyo.