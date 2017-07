Lete: "Como en buenos conciertos, algunos pedimos un poco más al baloncesto"

José Ramón Lete, presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), resaltó el buen papel que ha hecho el baloncesto español en la última década y, a poco más de un mes para el inicio del Eurobasket, pidió a los jugadores de la selección que, "como en los conciertos", alarguen "un poco más sus éxitos.

Lete acudió este viernes a la presentación del equipo que dirige Sergio Scariolo y deseó suerte a los jugadores.

"Hemos disfrutado dentro de las canchas y últimamente fuera de ellas. Estar en un acto de baloncesto tiene un plus añadido. Además, en una semana que hemos celebrado el 25 aniversario de los Juegos de Barcelona. La historia del deporte español no se concibe sin la historia del baloncesto", dijo.

Para Lete, hubo un primer hito en la historia del baloncesto y resaltó que los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984 fueron el inicio de unos triunfos que duran más de una década.

"Con Los Ángeles, ni Marc ni Ricky seguramente habían nacido. Creo que solo Juan Carlos y Pau. Creo que el resto no había nacido en Los Ángeles 84. Los hijos superan a los padres. Yo hice mis pinitos y jugué contra el padre de Pau y por tanto creo que los hijos habéis hecho mejores a los padres", declaró.

"Hay otro hito, que fue el Mundial de Japón, donde pusisteis en marcha una década que acabó en Río con mucho más baloncesto, como el femenino y el de silla de ruedas. Una década extraordinaria que como en los buenos conciertos algunos pedimos un poco más", agregó.

Por último, afirmó que cree que la sociedad y los amantes del baloncesto se sienten, como él, orgullosos de un equipo al que deseó la mayor "suerte" del mundo para el Eurobasket.

"Seguro que no la vais a necesitar. Queremos que traigáis el éxito y me gustaría deciros que lo vuestro me hace especialmente feliz", concluyó.