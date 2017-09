Baloncesto

Lete Lasa: "Quino se merecía que hiciese un esfuerzo por venir"

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Ramón Lete Lasa, no se quiso perder el homenaje que el baloncesto gallego brindó a su "amigo" y ex compañero Quino Salvo con el partido amistoso que enfrentó al Monbús Obradoiro y el FC Barcelona en el pabellón de As Travesas (Vigo).