Laso: "Cuando peor estábamos apareció Randolph"

Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, valoró la aparición de Anthony Randolph en el momento en el que el Valencia Basket se había puesto por delante en el encuentro que ambos equipos disputaron hoy en la Fonteta y apuntó que redondeó un muy buen trabajo de su equipo.

"Quiero felicitar al equipo por la victoria, ha sido muy complicado pero hemos estado muy sólidos los cuarenta minutos, aunque hemos sufrido en el rebote. Hemos hecho un gran trabajo defensivo y en ataque hemos compartido bien el balón. Cuando peor estábamos ha aparecido Randolph con su acierto", resumió el técnico en rueda de prensa.

El entrenador dijo que Randolph ya hizo una muy buena temporada en la pasada campaña aunque reconoció que "llegó muy justo al final". Aún así reconoció que en esta "se le nota más involucrado, toca balones, va conociendo a sus compañeros, siempre espero lo mejor de los jugadores y aún espero más de él porque tiene muchísimo talento".

"Ha sido un partido muy de entrenador, no de que yo haya hecho nada para ganar, sino que te vas muy contento por la labor del equipo", analizó.

El entrenador del conjunto madrileño dijo que la antideportiva que vio Gustavo Ayón vino "precedida de una agresión de Tibor Pleiss que el árbitro no ve".

"Cuando me han señalado la técnica no le estaba faltando al respeto; sólo le estaba diciendo que venía de una agresión previa y me han castigado con la técnica. Me gustaría ver el partido repetido y creo que ha habido momento en el que hemos tenido que estar muy finos para no salirnos", señaló.