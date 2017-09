Hannah, del UCAM: "Vengo a hacerme sitio, no a usurpar el que ocupó Campazzo"

Clevin Hannah dijo este miércoles en su presentación como jugador del Universidad Católica de Murcia Club Baloncesto que llega a hacerse su "propio sitio en el equipo, no a usurpar el que ocupó" el base argentino "Facundo Campazzo", quien ha vuelto al Real Madrid tras estar dos años cedido en el cuadro grana.

Hannah se ha mostrado seguro de sus posibilidades ante el reto de tratar de ser un digno sustituto del base argentino,

El director de juego estadounidense con pasaporte senegalés ha comparecido este miércoles ante los medios de comunicación tras haber estado viajando durante la noche desde Dakar una vez que participó en el Afrobasket, torneo en el que consiguió la medalla de bronce con la selección senegalesa en Túnez.

El acto ha tenido lugar en las instalaciones que la firma cervecera Estrella de Levante tiene en la pedanía murciana de Espinardo y al mismo han acudido también el presidente de dicha empresa, Patricio Valverde; y el presidente de la Universidad Católica de Murcia, José Luis Mendoza, quienes han valorado el hecho de que ambas instituciones sigan vinculadas con un acuerdo de patrocinio.

Por otra parte, Mendoza ha dado la bienvenida a Hannah, a quien ha calificado de "gran jugador" y ha indicado que aportará "mucho" al conjunto grana, al tiempo que le ha anticipado que se sentirá "amado y querido" y ha añadido que "el amor todo lo puede".

El base ha agradecido estas palabras y, acto seguido, se ha referido a lo que espera darle al UCAM CB: "Como base tengo que ser el director del juego y ésta será mi principal misión, aunque si el equipo necesita que anote yo soy capaz de darle puntos".

La mención a Campazzo es obligada y Hannah ha hablado sobre ello.

"Campazzo es muy buen jugador y lo he comprobado las veces que me he enfrentado a él, pero yo no pretendo ser Campazzo sino Hannah y vengo a hacerme mi propio sitio en el equipo y no a usurpar el que ocupó él", ha declarado.

Hannah, de 29 años, vuelve a España tras un año en el Lietuvos Rytas lituano y el UCAM CB será su tercer equipo en este país, pues antes militó en el Joventut de Badalona y en el Bilbao Basket.

"España es uno de los países en los que he jugado que más me gusta, tiene un baloncesto muy estratégico y eso a mí me viene bien. Estoy feliz de estar aquí y es un honor jugar en el UCAM Murcia CB, un equipo con historia que ha ido superándose durante los últimos años y estoy muy agradecido a la directiva y al presidente por apostar por mí", ha señalado el neoyorquino, quien llega "en buena forma física por haber disputado el Afrobasket" y ahora le toca adaptase a los sistemas de Ibon Navarro, técnico grana. "Tengo que aprender las jugadas e integrarme en la dinámica del equipo", ha manifestado.

El nuevo fichaje compartirá puesto con el holandés Charlon Kloof, con Alberto Martín en principio como tercer base, y tiene muy claro que puede ofrecer al equipo: "Puedo aportar experiencia y puedo ayudar al grupo. Kloof es más físico y yo tengo mejor tiro y ambos podemos jugar juntos".

De la plantilla universitaria en general ha destacado que "es muy buena y cuenta con muchos buenos jugadores como Kloof, Oleson?" y ha vaticinado "una temporada muy excitante en la que poder hacer cosas muy positivas".