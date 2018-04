García: "En el tercer cuarto nos hicieron 30 puntos y no estuvimos al nivel"

El entrenador del Montakit Fuenlabrada, el argentino Néstor 'Che' García, aseguró tras la derrota por 75-90 contra el Real Madrid que la clave del partido estuvo en el tercer cuarto, en el que su equipo recibió 30 puntos y "no estuvo al nivel".

"El tercer cuarto fue de total dominio de ellos, nos hacen 30 puntos y nosotros no estuvimos al nivel de lo que tenemos que estar contra rivales como éste. El equipo en el último cuarto sacó ganas otra vez, siguió luchando, pero el Madrid dominó claramente", analizó el preparador argentino tras el encuentro.

Néstor García explicó que durante el primer tiempo el conjunto blanco les superó a través del rebote ofensivo, que les permitió meter 12 puntos en segundas jugadas, y aseguró que, pese a haber quedado fuera de los ocho primeros, su equipo no da por perdidas sus opciones de jugar el 'playoff' por el título de la Liga Endesa.

"Nosotros no nos resignamos. La Liga está en un momento en el que todo el mundo se juega cosas importantes, nosotros tuvimos 27 partidos entre los ocho mejores. No hemos perdido la noción de la temporada que llevamos, el inicio, haber sido cabeza de serie en la Copa y no pelear en los puestos de abajo. Hoy matemáticamente estamos con chance de seguir peleando", destacó.

El entrenador del Fuenlabrada recordó que la baja del pívot montenegrino Blagota Sekulic ha sido "importante" por las diferentes funciones que aportaba al equipo, así como la ausencia del escolta croata Marko Popovic, con un esguince de tobillo sufrido el pasado jueves contra el UCAM Murcia, y al que espera tener para la próxima jornada contra el Iberostar Tenerife.

"Nuestro cuerpo técnico es muy bueno, tengo mucha fe en que lo van a recuperar. Hoy se sentía mejor, la semana iremos viendo y hoy por hoy creo que contra Tenerife va a estar", aseguró el entrenador respecto a la participación de Popovic el próximo sábado.

Sobre ese partido, García calificó el duelo como "muy importante" contra un rival "en la misma zona" del Fuenlabrada, y valoró que algunos jugadores de su equipo hayan mejorado sus prestaciones este sábado respecto a anteriores encuentros, lo cual es "buenísimo" para ese partido, en el que tendrán que "defender durísimo" para conseguir la victoria.