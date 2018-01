Garbajosa: "Estamos obligados a entendernos con los clubes de Euroliga"

Jorge Garbajosa, presidente de la Federación Española de Baloncesto, pidió que en 2018 se pueda llegar a un acuerdo definitivo sobre el conflicto abierto entre la Euroliga y las federaciones por los calendarios y las 'ventanas' de las selecciones y dijo que existe un beneficio mutuo que les obliga a entenderse con los clubes españoles de este torneo.

"Nos gustaría tener algo más de unidad, que todos esos conflictos que podemos llamar de calendario consigamos solucionarlos de una vez porque nos hace daño a todos, a clubes, a federaciones, a aficionados a patrocinadores...", explicó en declaraciones a Efe Garbajosa en Valencia.

El presidente de la federación, que asiste este miércoles a la gala de la revista Gigantes del Basket, explicó que el seguimiento que han hecho de los jugadores que participaron con la selección en los choques de la ventana de noviembre (para la que los equipos que juegan la Euroliga no cedieron jugadores) refuerza su idea de la necesidad de un acuerdo.

"Hemos hecho un seguimiento de los jugadores que estuvieron, que ayudaron de una manera encomiable y que yo, a nivel personal, no olvidaré nunca lo que han hecho estos 16 jugadores y el cuerpo técnico, pero hemos visto que además ellos han salido reforzados también en sus clubes", señaló.

"No es por interés propio pero creo de verdad que a las selecciones les viene bien que haya clubes fuertes españoles que compitan al máximo nivel europeo y a los clubes les viene bien que haya una selección fuerte. Por eso estamos condenados a entendernos porque hay un beneficio mutuo", añadió.

Pero Garbajosa admitió que desde entonces no se ha avanzado hacia un acuerdo. "No he visto ni mejoría ni empeoramiento. No ha pasado nada. La selección salió reforzada por el gran papel de nuestros jugadores y nuestros técnicos pero como dije al día siguiente de la ventana, el problema sigue ahí. Nos hemos movido, seguimos hablando pero estamos en el mismo punto que antes", subrayó.

Respecto a sus otros deseos para el nuevo año, dijo que "lo primero es que todo lo bueno que se ha hecho, que son muchas cosas, que se mantenga o que se mejore".

"Muchas veces solo hablamos de los problemas o de los conflictos, que es lógico, pero hay muchas cosas buenas como los campeonatos o la inauguración de L'Alqueria del Valencia Basket, que es una gran noticia para el baloncesto español", remarcó en su visita a Valencia.

De la Federación comentó que "después de un año realmente difícil, hemos encontrado la estabilidad y a partir de ahí espero que podemos crecer".

"Queremos seguir. Tenemos un proyecto muy importante que es el femenino pero eso no quiere decir dejar de lado otras cosas como la LEB Oro, en la que se ha conseguido que haya de nuevo dos ascensos y se ha demostrado que es una buena noticia para la LEB y la ACB", apuntó Garbajosa.

En ese sentido, el presidente de la Federación se mostró convencido de que "esa puerta para subir va a fomentar la inversión publica y privada y eso debe mejorar estructuras y sueldos".

Entre los deberes que se ponen está seguir aumentando la visibilidad del baloncesto femenino. "Hemos de hacerlo llegar al máximo número de espectadores, porque cuando lleguen a él se van a quedar", concluyó.