Cañellas: "Después de dos partidos irregulares, la segunda parte muy buena"

Joan Cañellas, autor de cinco goles en la victoria de España sobre Polonia en el último partido del Torneo Internacional de España, señaló "después de dos partidos un poco irregulares, la segunda parte ha sido realmente buena".

"Jugar tres partidos en tres días además de los entrenamientos no es fácil porque conlleva mucha carga física e igual en la primera parte ellos se han mostrado superiores físicamente. En la segunda han bajado por el cansancio su juego más físico y lo hemos aprovechado con nuestra disciplina y calidad táctica para poco a poco irnos abriendo hueco en el marcador", explicó.

Sobre sus sensaciones personales, añadió: "Me encuentro bien, porque era interrogante ver cómo llegaba después de media temporada con muchos problemas en el hombro. Aproveché antes de la navidad para hacerme un tratamiento y creo que ha sido el acertado por fin".

"No sabía como me encontraría al lanzar y puedo decir que no tengo problemas, no me duele, que después de tanto tiempo es una gran satisfacción para mí. En lo físico me encuentro bien, se notan los tres partidos jugados pero comparado con los dos últimos años, con un problema en la espalda y otro en el pie sin tanto ritmo creo que este año estoy mejor", concluyó.