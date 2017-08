La homogeneidad es la clave, según los relevistas españoles

La homogeneidad del equipo español, el equilibrio entre sus cuatro componentes, ha sido la clave para meterse en la final de 4x400 metros de los Mundiales de Londres, según han comentado, tras ganar su semifinal en 3:01.72, Óscar Husillos, Lucas Búa, Darwin Echeverry y Samuel García.

"La uniformidad en marcas de todo el equipo nos da mucha fuerza y confianza porque vamos todos igual y mientras otros pinchan en las postas centrales, nosotros mantenemos el ritmo. El testigo no para", comentó Lucas Búa.

La táctica en la final, precisa Husillos, consistirá en "seguir la rueda de los más fuertes" con el propósito declarado de "ir a por el récord de España", que está en 3:01.42 desde hace dieciséis años, cuando el cuarteto formado por Iván Rodríguez, David Canal, Antonio Andrés y Antonio Reina se metió en la final de Edmonton 2001.

"He pasado unos días muy malos", confesó Samuel García, que ha estado enfermo. "De no haber sido por eso, tal vez estaríamos hoy hablando de un nuevo récord de España".

"Cuando me he visto en la curva tan delante, sin oír a nadie por detrás, ha sido alucinante. Tal vez me he pasado en la primera parte. Luego, cuando he clavado, no me he puesto nervioso, me he relajado y he podido acabar bien", explicó el atleta canario.

El equipo español de relevos 4x400 metros se ha clasificado por tercera vez para la final de unos campeonatos del mundo gracias a su victoria en la primera serie con la segunda mejor marca española de la historia, a 30 centésimas del récord nacional.

Este domingo el atletismo español estará en la última prueba de los 16 campeonatos del mundo, la final de relevos 4x400 metros, a las 22.15, hora española.