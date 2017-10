La campeona olímpica Ruth Beitia, anuncia su retirada

Ruth Beitia, campeona olímpica de salto de altura en Río'2016, ha anunciado su retirada de la alta competición durante el acto de entrega de esa medalla de oro al Museo del Deporte de Santander.

Acompañada por su entrenador, Ramón Torralbo, su "otro 50 por ciento", Beitia ha explicado que "deja su vida deportiva después de seis meses muy duros", en los que se ha visto afectada por diversas lesiones, que le han causado "mucho dolor".





"Me encantaría seguir santando"

Hace apenas un mes, la campeona olímpica de salto de altura en los Juegos de Río de Janeiro, Ruth Beitia, declaró que le "encantaría seguir saltando" en 2018, aunque aseguró que "nunca se sabe" porque se encuentra en una fase de reflexión y esperando resultados médicos que descarten que pueda padecer una artritis.

La atleta cántabra no tuvo una buena participación en el último Mundial de Londres celebrado a principios de agosto. No superó el 1,92 y quedó duodécima con una marca de 1,88.

"Después del Mundial he tenido vacaciones y las he aprovechado. Hacia como veinte años que no las tenía en agosto", dijo Beitia, que desveló que se encontraba en pleno periodo de pruebas médicas.

"Ahora he comenzado a hacerme pruebas porque piensan que en los cuatro meses anteriores que me fuesen dolores de articulación a articulación era muy extraño. Estamos descartando que sea un tipo de artritis", declaró.

"Hemos empezado las pruebas después de vacaciones, porque necesitaba desconectar. El Mundial no fue el final de temporada que esperaba. Hemos empezado y esperemos que los resultados lleguen antes de que acabe septiembre", confesó.

La saltadora cántabra no quiso pronunciarse sobre su futuro, aunque sí reconoció que le "encantaría tener la oportunidad de hacer atletismo al cien por cien".

"Quiero hacer atletismo con la misma ilusión y las mismas ganas. Esto ya no es un deporte, es mi pasión. Me encantaría volver a saltar pero hay que ser cautos, hay que esperar y tengo que hablarlo con Ramón Torralbo, que es mi cincuenta por ciento. Tendremos que llegar a un acuerdo", señaló.

"Me encantaría seguir saltando en 2018, pero hay una frase muy célebre que es nunca se sabe. A mi me encanta competir, es mi pasión y no concibo entrenar sin competir. Llevo 32 años haciendo atletismo y en alto nivel 18 o 20", apuntó Beitia, al término de un acto en Madrid relativo al acuerdo de colaboración entre Joma y Go Fit.

"Atletismo es lo que mejor sé hacer y me levanto cada día pensando en eso. Si puede ser perfecto y si no, el atletismo me ha dado todo como persona y no le puedo fallar por la sensación de decir que no paso a una final", manifestó.

"Esto es mi pasión y no quiero dejar el atletismo con la sensación que ha sido ingrato. La balanza está por seguir al noventa y nueve por ciento. La decisión que hay que tomar es la del uno por ciento, pero hay que ser cautos", finalizó.