Torrijos: "Esta experiencia me sirve para aprender y mejorar en el futuro"

El español Pablo Torrijos, décimo este jueves en la final de triple salto en la final de los campeonatos del mundo, ha declarado que se va "triste" de Londres, ya que no logró el objetivo de acabar entre los ocho primeros, pero que esta experiencia le sirve "para aprender y mejorar de cara al futuro".

El plusmarquista español, con 17,04 metros, realizó una marca de 16,60, que le impidió acceder a las tres últimas rondas, reservadas para los ocho mejores.

"No me he acabado de ver del todo bien, pero rescato que he peleado hasta el final. Al final me voy con 16,60, lo hecho en el primer salto. Sin embargo, el corte para estar entre los ocho primeros, que era mi objetivo, estaba en 16,79. No lo he conseguido y me voy un poco triste de Londres", dijo el atleta tras la prueba.

"Quería estar entre los ocho primeros y no lo he conseguido, pero esto es deporte y me sirve para aprender e intentar mejorar de cara al futuro"

Torrijos competía por vez primera en la final de unos campeonatos del mundo al aire libre gracias a un salto de 16,80 en la calificación que le situó octavo entre la docena de finalistas.

El plusmarquista español logró su mejor salto en la primera ronda, luego bajó a 16,51 y se despidió con 16,53.