Pablo Torrijos: "He dado un paso al frente en mi carrera"

El atleta castellonense Pablo Torrijos, plusmarquista español de triple salto, afirmó este lunes, después de clasificarse por primera vez para la final de unos campeonatos del mundo, que se siente "muy orgulloso" por haber dado "un paso al frente importante" en su carrera.

Torrijos, que compitió en el Grupo A de clasificación, se situó octavo entre la docena de finalistas gracias a un salto de 16,80 metros.

"Estoy muy contento por haber conseguido la octava mejor marca. Lo que importa de verdad es que estoy entre los 12 primeros y que tengo el pase a la final. Y en la final esperemos que vaya todavía mejor", dijo Torrijos a EFE tras la prueba.

El castellonense arrancó con un salto de 16,57, retrocedió a los 16,00 en el segundo turno y terminó con su mejor registro, 16,80, que, aunque se pedían 17,00 para entrar automáticamente, le abrió las puertas de la final del próximo jueves.

"Ha sido una competición difícil, como son siempre las calificaciones. He empezado más o menos bien, con un salto de 16,57, y después he tenido un salto con una sensación peor y me he hundido en un apoyo al saltar. En el tercero tuve que superar los nervios, ya que sabía que me la jugaba. Ese tercer salto no es técnicamente perfecto, pero me siento muy orgulloso", apuntó.

Torrijos, que fue eliminado el pasado año en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro con una marca de 16,11, reveló que ha quitado "un gran peso de los hombros" al avanzar a la final.

"Tanto en mi primer Mundial, hace dos años en Pekín, como en Río, en 2016, me quedé muy lejos de pasar a la final. Hoy he dado un paso al frente importante para mí y para mi carrera y me he quitado un gran peso. Siento mucha felicidad por poder decir que soy finalista en un Mundial", explicó.

"El jueves hay que dar el siguiente paso, que es estar un poco más arriba. Me gustaría estar entre los ocho primeros. ¿Las medallas? Son muy difíciles, pero estoy entre los 12 mejores y tengo una opción, aunque sea mínima. Es un poco difícil, pero no quita que vaya a luchar por ella. Lucharé por conseguirla. No renuncio a nada, pero sé que es complicado", concluyó.