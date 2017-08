Mensaje emocionado de Raúl Chapado a Ruth Beitia

El presidente de la Federación Española de Atletismo, Raúl Chapado, ha dirigido un mensaje emocionado a Ruth Beitia, la campeona olímpica de altura que hoy en la final de los Mundiales ha sido, por primera vez en su vida, la última en un campeonato.

"Me emocioné hace un año contando (para TVE) cómo te coronaste campeona olímpica, hoy también me he emocionado. No por el resultado, sino por la misma razón que lo hice el año pasado", afirmó Chapado en su mensaje por medio de EFE.

"Transmites pasión por encima del resultado, adoras la altura, dignificas la camiseta de España como nadie, te has ganado el respeto de los rivales e inspiras a muchos niños, y sobre todo niñas, a practicar este maravilloso deporte".

"Por todo ello, gracias, gracias de corazón. Hoy más que nunca todo mi cariño, amiga", terminó su mensaje el presidente.

Beitia, que ha conseguido quince medallas internacionales durante su larga carrera, se ha clasificado en Londres, en su sexta final mundialista, duodécima y última con una marca de 1,88. Todas sus rivales saltaron 1,92 o más.