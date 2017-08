Mechaal: "Era una serie criminal, pero lo he sabido gestionar"

Adel Mechaal, clasificado para la final de 1.500 de los Mundiales, declaró que había sido "una serie criminal", pero que lo supo "gestionar" para hacerse con la quinta plaza, la última que clasificaba automáticamente.

"Las carreras de 1.500 cuando son tácticas, no me gustan por si hay alguna caída. Pero es la gracia de esta prueba y hoy lo hemos sabido jugar bien", aseguró tras su clasificación.

Mechaal detalló como vio su semifinal: "La intención era dejar pasar el primer 400 a ver si algún atleta quería asumir la responsabilidad de que fuese una serie rápida. Al ver que no, me puse delante e iba mirando a ver si me adelantaba alguien para coger la espalda. En la última recta ha habido trompicones pero he podido salir".

El atleta español remarcó la confianza que tenía antes de la carrera en que sus rivales sufrirían: "Era un serie criminal, había gente muy buena pero lo he sabido gestionar. Tenía claro que tenia que tirar. Hay rivales muy rápidos pero sabia que las piernas les iban a picar".

Mechaal, nacido en Jebha (Marruecos), compite en los Mundiales de Londres en virtud de la resolución de Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) que anuló la sanción de 15 meses que le impuso la Agencia Española Antidopaje (AEPSAD) por tres supuestos controles de dopaje fallidos.

"El hecho de haber competido mucho era porque no sabía si el 24 de julio me iba a dar la razón el TAS. Antonio serrano me decía que no compitiera pero yo quería competir", explicó.

El participar en varias pruebas antes de estos mundiales de Atletismo le han venido bien para la confianza a Mechaal: "Entonces creo que he competido en exceso, pero también me ha servido porque en otros campeonatos veía a mis rivales por la tele y al enfrentarme con ellos varias veces me ha dado una confianza tremenda".