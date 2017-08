Martos, Carro y Romeo, eliminados en 3.000 m obstáculos

El jiennense Sebastián Martos, el madrileño Fernando Carro y el gerundense Jonathan Romeo han quedado eliminados en las series de 3.000 metros obstáculos de los Mundiales de Londres.

Martos, campeón de España, partía con la sexta marca entre los 15 de la primera serie. Sólo tres pasaban directamente a la final y seis más por tiempos, pero sus esperanzas duraron 1.700 metros, se ahogaron en la ría. Una caída le dejó muy descolgado, aunque, fiel a su arrojo, se empeñó en acabar (decimotercero, 8:51.57).

"Cuando llego a la ría siempre me abro o me cierro para verla mejor, pero esta vez me he quedado en el centro y no he calculado bien, es la primera vez que me pasa y por desgracia ha sido aquí. Londres no me da suerte", comentó.

Tomó el relevo el madrileño Fernando Carro en la segunda. Su posición teórica era todavía peor, con la décima marca. A un ritmo de 2:50 el mil, marchaba al fondo del grupo hasta quedar cortado en el segundo kilómetro. Acabó décimo con 8:32.42.

De la escuela de Lloret, el debutante Jonathan Romeo era la última baza española en obstáculos. Aguantó bien el primer mil (2:52.28) y se quedó en el segundo grupo cuando la carrera se rompió en el segundo, con el tirón del canadiense Hugues. Terminó undécimo con 8:38.05.

Otro atleta de Lloret, Ángel Mullera, que acaba de regresar a la competición tras cumplir dos años de sanción por dopaje, fue el último finalista español en unos Mundiales, undécimo en Moscú 2013.