Guerra: "He tenido que tirar de alma, de cabeza, de todo"

El segoviano Javi Guerra, el atleta español mejor clasificado en el maratón de los campeonatos del mundo -decimoséptimo- reconoció que llegó en malas condiciones a la última parte de la carrera.

"He tenido que tirar de alma, de cabeza, de todo para llegar, pero bueno, me he mantenido. He visto que iba entre los 20 primeros, así que ya tengo el pasaporte para Berlín 2019 como primer español", comentó Guerra tras alcanzar la meta junto al Tower Bridge.

El segoviano sólo pudo ser esta vez cuarto europeo. El mejor, cuarto, fue el británico Callum Hawkins. "Ha dado un cambio brutal, llevaba muy buena cara junto al italiano Meucci", señaló Guerra.