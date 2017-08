El estadounidense Justin Gatlin, nuevo campeón mundial de 100 metros con 35 años, reveló que el plusmarquista mundial, Usain Bolt -bronce-, le ha felicitado tras la carrera.

"Es todo tan irreal. Usain ha conseguido tanto en nuestro deporte que ha inspirado a otros como (Christian) Coleman para competir. me ha dicho: felicidades, te lo has merecido. Él sabe bien lo mucho que he trabajado para esto", comentó Gatlin, que fue silbado por el público antes y después de la carrera.