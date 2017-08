Bolt: "Son los peores tacos de salida que he conocido"

El jamaicano Usain Bolt se declaró muy descontento con los tacos de salida utilizados en los Mundiales de Londres, que a punto estuvieron de causarle un disgusto en la primera ronda de 100 metros.

"Tropecé al salir de tacos. No me gustan nada, creo que son los peores que he conocido. Tengo que analizar esto de la salida porque no puedo seguir así", comentó el jamaicano, que se despide del atletismo en estos Mundiales.

"Me siento bien, pero no ha sido una gran carrera. No corrí con la fluidez de otras veces, pero la forma en que recuperé demuestra que estoy en una forma decente", observó el astro de la velocidad, jaleado en el estadio de Londres no sólo por los británicos sino por un grupo numeroso de compatriotas.

"Después de las semifinales se verá donde está cada cual. Mi padre quiere que siga, pero yo estoy feliz de retirarme después de los campeonatos", afirmó Bolt.