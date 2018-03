Anthony Maritim: "Ha sido mi victoria más importante"

El corredor keniano Anthony Maritim, vencedor en categoría masculina del 40º Zúrich Maratón de Barcelona, ha señalado que el de la ciudad condal es "un circuito ideal" para el maratón, así como que "la victoria de este domingo ha sido la más importante" de su carrera.

El de Barcelona ha sido su cuarto triunfo en un maratón tras dos victorias en Linz (Austria) y Colonia. "Hoy he logrado mi mejor marca personal y hasta el ultimo kilómetro no vi la victoria segura y apreté al máximo", ha dicho.

Maritim, natural de Eldoret (Kenia), entrena con el grupo de Eliud Kipchoge y conoce al maratoniano español Marc Roig. "Es mi amigo", ha señalado.

Preguntado sobre qué hará con el premio después de que el ganador del año pasado, su compatriota Jonah Chesum comprara un pequeño terreno y una vaca a la que llamó 'Barcelona', Marítim ha asegurado que aún no sabe lo que hará. "No lo sé. Lo decidiré cuando me den el dinero. Mi familia tiene una granja y miraré qué hago", ha comentado.

La keniana Ruth Chebitok, ganadora en categoría femenina, se ha mostrado satisfecha en su debut en un maratón. "He hecho una buena marca para empezar y ahora dejaré mi especialidad, que es el medio maratón para competir solo en maratón", ha comentado.

"Batir el récord era complicado. Hemos tirado bien hasta el kilómetro 28 con nuestra 'liebre', el inglés Tom Payn pero se ha quedado atrás y lo hemos notado. Aún así no sé si lo hubiéramos logrado porque los tiempos no eran buenos, aunque he quedado cerca", ha comentado.