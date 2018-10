Vive un día inolvidable en Gran Paintball Madrid

El paintball se ha convertido en uno de los juegos más practicados en los últimos años no solo en nuestro país sino en todo el mundo. Es una práctica que ya está considerada como deporte de aventura y son muchas las razones para disfrutar de esta opción de ocio y actividad al aire libre. Entre estas razones destacan la emoción de participar en un juego que requiere tanto agilidad mental como física, en el que los fallos del equipo contrincante es una parte esencial para ganar. Esta actividad también hace una promoción total de la salud ya que no se trata solamente de un juego deportivo, sino que es una práctica a la que se la ha calificado como extrema. Lo que sí que es cierto es que los que participan en una partida de paintball no logran olvidar la experiencia, ya sea por la emoción del instinto de supervivencia o por las agujetas que tienen al día siguiente.

Algo que no se puede negar es que las reservas de campos para jugar a Paintball cada día aumentan más y ha llegado a convertirse en una de las actividades para niños en Madrid más demandadas, así como para organizar despedidas de soltero, actividades de Team Building, cumpleaños originales y planes diferentes ya que es un juego de equipos que se disfruta mucho más cuantos más participantes haya.

¿Es aconsejable jugar al Paintball?

A priori podría parecer una actividad un poco violenta, por el uso de armas y la recreación de un ambiente de guerra y lucha, pero nada más alejado de la realidad. Se trata de un ambiente sano, divertido, donde niños y adultos lo pasarán en grande. Son muchas las ventajas que tiene practicar paintball y cada vez va ganando más adeptos por la liberación de endorfinas al practicar el deporte, logrando después una gran sensación de bienestar.





Si eres de los pocos que todavía no lo ha probado, a continuación, te daremos más razones para convencerte de hacerlo:

Los campos de paintball que están bien montados y bien aprovisionados tienen escenarios reales (como puede ser un bosque o una muralla) con trincheras, bunkers o barreras para saltar y/o atravesar, por lo que se requiere cierta condición física.

Fortalecimiento muscular de brazos, piernas, hombros y abdominales. Como la gran mayoría de las armas que se utilizan en paintball suelen ser imitaciones de las armas reales en sus empuñaduras, forma y peso, se requiere de fuerza para poder aguantar alrededor de una media hora corriendo con un arma en los brazos. Estaremos practicando un ejercicio intenso sin darnos apenas cuenta. Es desestresante, al igual que cualquier otra actividad física. Además, es muy divertido jugar y favorece el compañerismo, así como el trabajo en equipo y la estrategia.

Nos encontramos ante un deporte completamente seguro siempre y cuando se respeten las reglas de seguridad establecidas.

siempre y cuando se respeten las reglas de seguridad establecidas. Gracias al tipo de ejercicio que se hace, nos ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares.

Como hemos visto, las partes del cuerpo que más se benefician de la práctica de este deporte son las piernas, abdominales y brazos. Es recomendable que la hidratación sea la adecuada con un nivel estable durante toda la práctica, tomando bebidas energéticas o agua, pero sin excesos para no sufrir fatiga muscular.

Si has seguido nuestros consejos, habrás podido comprobar que no son pocas las razones por las que deberías atreverte a probar este pasatiempo tan divertido.





Gran Paintball Madrid, la empresa referente del sector

Si quieres vivir una experiencia única, Gran Paintball Madrid es tu mejor opción. Disponen de 9 escenarios temáticos repartidos en 150.000 metros cuadrados con avión, helicóptero, vehículos militares, autobús, lanchas, bosques, torres, fuertes, etc., todo para que vivas una experiencia única y totalmente real, siendo uno de ellos el mayor escenario de España, con más de dos hectáreas. No encontrarás ningún otro paintball del país con una extensión tan grande para jugar.

Está bien comunicado con la A-6, con un fácil acceso y a tan solo 25 minutos, pero no disponer de coche para llegar no es ningún impedimento pues el autobús público sale de Moncloa y tiene parada en la misma puerta del Paintball, tardando apenas 35 minutos en llegar. Además, no encontrarás otro campo de Madrid que utilice armas y equipos de gama alta, es decir, que jugarás con el mejor equipamiento del mercado. Por algo son el Paintball mejor valorado de España, con miles de reseñas y opiniones en Google, Facebook o Tripadvisor.

Pide presupuesto sin compromiso e infórmate de las ofertas y completa tu experiencia con las barbacoas de carne de primera calidad de la Sierra de Madrid.