Viñales dijo de Márquez que hoy "era imposible" superarlo

El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), segundo en el Gran Premio de Austin de MotoGP fue sincero al afirmar sobre el rendimiento de Marc Márquez que "hoy lo he visto desde la primera vuelta y he dicho ¡ufff!; imposible, hoy era imposible", en clara alusión a la posibilidad de poder batirlo.

"He visto que en los cambios de dirección mi moto parecía muy pesada y la suya era muy ágil y he pensado ¡uf! va a costar mucho, así que me he dedicado a hacer mi carrera, quizás el cambio de dirección es un punto débil de la Yamaha pero también he visto otros muy positivos cuando he rodado detrás de Andrea y lo que he podido rodar detrás de Marc, y aunque no estamos al nivel que queremos estar, vamos mejorando", aseguró Viñales.

"Si hubiera apretado al ciento diez por ciento me jugaba una caída por intentar igualar a Marc y no era inteligente apretar más de lo debido ya que hoy veinte puntos eran el máximo que podíamos sacar y debíamos tener muy presente lo del año pasado, porque no quería cometer el mismo error, así que como tenemos potencial en la moto hay que saberlo aprovechar", recordó el piloto de Yamaha sobre su caída del pasado año.

En lo que se refiere a la carrera el piloto de Yamaha aseguró que "era muy importante un buen resultado, sobre todo para la moral del equipo, volver a confiar en nuestra estrategia, una estrategia completamente distinta a la de nuestros rivales, ya que yo me sentía muy bien con el neumático intermedio, quizás no era la mejor elección, pero sí era con la que me sentía bien, así que he tenido que ir con mucho cuidado al principio, cuidando mucho el neumático, para poder llegar bien a final de carrera".

"Al principio la pista estaba bastante deslizante, diferente a ayer, y siempre nos pasa después de la carrera de Moto2, pero estoy contento de que los puntos débiles de la moto, que eran la aceleración, los hemos mejorado muchísimo y, aunque quedan detalles, creo que se ha dado un gran paso aquí en Austin", afirmó Viñales.