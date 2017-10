Verstappen: "Es increíble poder ganar"

El holandés Max Verstappen asumió con una mezcla de alegría e incredulidad su victoria en el Gran Premio de Malasia de Fórmula Uno, donde batió al británico Lewis Hamilton (Mercedes) y al australiano Daniel Ricciardo, su compañero en el equipo Red Bull.

Visiblemente "cansado", el joven piloto de origen belga, que ayer festejó su vigésimo cumpleaños, explicó tras la ceremonia de entrega de trofeos en el circuito internacional de Sepang que "desde el principio" de la carrera se sintió "muy bien" conduciendo su coche.

"He visto que Lewis sufría un poco más, así que lo he intentado. He podido hacer mi propia carrera. Es increíble poder ganar", indicó Max Verstappen.

Con la victoria conseguida hoy en Malasia, Max Verstappen acumula dos triunfos desde su debut en la Fórmula Uno.

La anterior la logró en el Gran Premio de España de 2016 cuando, con 18 años, 7 meses y 15 días, se convirtió en el más joven vencedor de un Gran Premio de la categoría.