Sidnei y Andone recuperan la confianza y también el peso en el equipo

El empate ante el Villarreal tuvo en el Deportivo (1-1) dos nombres propios que conectaron en el gol que permitió al conjunto coruñés sacar un punto en el Estadio de La Cerámica y salir de las posiciones de descenso: el brasileño Sidnei Rechel y el rumano Florin Andone, que recuperan la confianza y también el peso en el equipo.

Fue en una de esas subidas al ataque que solía protagonizar y que se echaron de menos a lo largo de esta temporada, cuando Sidnei puso un centro medido al segundo palo para que Andone lo rematara de cabeza, picado y ajustado, imposible para el portero del Villarreal y suficiente para rescatar un punto en un escenario complicado.

Sidnei, que va de menos a más esta temporada y ya había dado señales de mejoría en ataque ante el Celta en la anterior jornada del campeonato, compensó así su error en el derbi gallego, en el que facilitó el segundo gol del conjunto vigués tras peinar hacia atrás en el centro del campo un balón aéreo que acabó con las esperanzas del Deportivo antes del descanso.

En Villarreal estuvo contundente en defensa y subió con fe al ataque para contribuir a que el Deportivo sumara un punto después de dos derrotas consecutivas y para ayudar a Andone a recuperar la confianza.

Después de haber tenido menos protagonismo del que esperaba y de, incluso, replantearse su situación en el club tras haber recibido ofertas en verano, el delantero ha empezado a despejar las dudas a base de goles, el que anotó ante el Celta (1-3) y el que sacó del descenso a su equipo, el Deportivo, ante el Villarreal (1-1).

Andone tenía cuentas pendientes en el Estadio de la Cerámica. Una lejana en el tiempo, ya que en su etapa de formación, hace un lustro, pasó por el Villarreal y no le quedó buen recuerdo; y otra más próxima, la de reinvindicarse esta temporada, en la que había tenido un rol secundario, especialmente tras la llegada de Cristóbal Parralo al banquillo en octubre.

"El gol me da mucha confianza y también estoy contento porque el entrenador me ha dado la oportunidad de jugar. Este es mi primer partido como titular con Cristóbal y creo que he estado a buen nivel", confesó a la conclusión del partido.

El delantero admitió que no es "fácil no jugar y más después" del protagonismo que tuvo la temporada pasada, en la que fue el máximo goleador del equipo.

Tras haber anotado doce goles y haber jugado 37 partidos (32 como titular) el curso pasado, el primero de su carrera en el Deportivo, en el actual Andone ha estado a la sombra de Lucas Pérez desde que el coruñés regresó al equipo blanquiazul cedido por el Arsenal inglés.

Andone, que ha igualado a Lucas con cuatro goles, aseguró a Onda Cero que ha "tenido" y sigue "teniendo ofertas de otros equipos", pero matizó que en su "mente ahora mismo solo está el Deportivo", en el que quiere jugar "mucho tiempo".