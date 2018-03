Santacana: "Noto que tengo mucha presión, externa y propia"

El esquiador Jon Santacana, que finalizó cuarto la prueba de Supergigante en los Juegos Paralímpicos de PyeongChang, dijo tener "mucha presión, externa y propia", lo que está repercutiendo en su rendimiento en carrera.

La pareja española, formada por Santacana y su guía, Miguel Galindo, volvió a rozar el podium al repetir cuarto puesto y diploma en la prueba de Supergigante, al igual que hicieron en la primera jornada en Descenso.

"Este cuarto puesto sabe peor que el primero. Muchas veces es cómo te sientes y hoy no me he sentido bien en toda la carrera. Cuando te das cuenta bajando que cometes un error, como me ha pasado, me he quedado parado y da rabia. He notado que perdía velocidad, he intentado en las siguientes curvas ir más rápido, pero venía una zona complicada en la que perdía bastante a Miguel y ese error lo he pagado", confesó el esquiador vasco.

"No me he encontrado bien y no estoy satisfecho. Tengo que estar un rato insatisfecho, que se me pase y enfocar las siguientes carreras bien. Noto que tengo mucha presión, externa y propia, porque todo el mundo espera una medalla", apuntó.

Para Santacana, esta presión es "normal porque a unos Juegos vienes a competir" y ellos han sido "personas con buenos resultados en eventos importantes y es lógico" que haya expectativas.

"Somos conscientes pero nos hemos metido en esa burbuja y no estamos al nivel que están los mejores. Los mejores son los eslovacos, el canadiense Marcoux y los italianos. Tenemos que sacar lo mejor, estar coordinados, no tener ningún error y así, si se da todo, igual podemos estar delante. Ahora es complicado y era la realidad antes de los Juegos", manifestó.

Aunque podrían seguir hasta el Mundial de 2019, lo que es seguro es que las pruebas de velocidad como el Descenso o Supergigante no estarán en su calendario.

"A mí la velocidad siempre me ha dado mucho respeto, y competir en carreras de este tipo ha sido un poco una lucha interior. Pasamos de llegar últimos en una carrera a ser campeones paralímpicos. Lo hemos hecho muy bien, pero a veces es tan difícil mantenerse como llegar. El esfuerzo está ahí, pero las condiciones son difíciles", concluyó.