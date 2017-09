Sainz: "Intentaré recuperar en la carrera"

El español Carlos Sainz (Toro Rosso), que acabó decimoquinto la calificación pero saldrá desde la penúltima fila, por sanción, este domingo en el Gran Premio de Italia, el decimotercero del Mundial de Fórmula Uno, dijo este sábado en Monza que intentará "recuperar en la carrera".

"Bueno, en general tenía muchas ganas de hacerlo bien, pero no ha habido manera, no he tenido buen 'feeling' con el coche, ni con los neumáticos, cambiando de extremo a intermedio y de intermedio a extremo y, la verdad, no sabía cual iba mejor", comentó Sainz, que este viernes cumplió 23 años.

"Pero vamos, teníamos poca carga aerodinámica porque estará seco mañana y hemos sufrido como era de esperar", añadió el talentoso piloto madrileño, noveno en el Mundial, con 36 puntos.

"Sabemos que nuestro día es la carrera, que hoy no servía para mucho, tenemos diez puestos de sanción y vamos a salir atrás, pase lo que pase", recordó.

"Intentaré recuperar en la carrera y a ver si con poca carga aerodinámica podemos adelantar e irnos hacia delante", manifestó Sainz.