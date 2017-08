Sainz: "Anímicamente estoy mejor que nunca, es el mejor año de mi carrera"

El español Carlos Sainz (Toro Rosso) noveno en la jornada de ensayos libres para el Gran Premio de Bélgica, el duodécimo del Mundial de Fórmula Uno, declaró a EFE este viernes, en Spa-Francorchamps, que "anímicamente" está "mejor que nunca" y que éste "es el mejor año" de su carrera.

"Anímicamente estoy mejor que nunca. Después de un fin de semana como el de Hungría (donde acabó séptimo la última carrera antes del parón vacacional) o una calificación como la de Austria, en el momento que tocaba, anímicamente estoy perfecto. Con muchas ganas de seguir este año, que hasta el momento es el mejor de mi carrera", contestó a Efe en Bélgica, en el transcurso de su encuentro con los medios de comunicación, el piloto madrileño.

"Así que vamos a seguir dándole duro", indicó Sainz, de 22 años, noveno en el Mundial de Fórmula Uno con 35 puntos, todos los que ha sumado su equipo esta temporada, salvo los cuatro que aporta el ruso Daniil Kvyat.

El hijo del doble campeón mundial español de rallys de idéntico nombre admitió que la jornada había salido mejor de lo esperado. "Sí, creo que todos en el equipo estamos contentos, porque hemos ido mejor de lo que esperábamos. Somos positivos y ahora vamos a esperar que todo salga bien para mañana", dijo.

"Nosotros, como estamos contentos, no cambiaremos mucho en el coche. Y si los demás nos cogen o nos pasan, ya sabremos por qué es", comentó Sainz, que opinó sobre sus posibilidades de entrar en la Q3, la ultima ronda de la calificación, reservada a los mejores diez.

"Viendo lo que ha pasado hoy va a haber una pelea muy dura por entrar en la Q3, porque creo que Force India debería estar por delante nuestro cuando pongan el mapa de motor Mercedes correspondiente. El resto, ya veremos. Renault los sábados suele ir muy bien, así que ojalá que estemos por delante de los McLaren y luchando con los Renault", opinó.

"Se puede optar a Q3. No hay que despistarse, nos lo van a poner complicado, pero aquí, por la degradación de las ruedas, hacer noveno, décimo o undécimo... estar ahí, es positivo para poder optar a la lucha por los puntos en carrera", indicó Sainz, que explicó que al final, los nuevos coches no pueden ir a fondo por Pouhon, una de las zonas más rápidas de la mítica pista de las Árdenas.

"No, al final estos coches, al ser más grandes que el año pasado, crean también mucho 'drag' (resistencia aerodinámica) y hay que quitar mucha ala para ir medio rápido en las rectas. Aunque seguro que Mercedes y Ferrari pasan mucho más rápido por ahí", advirtió.

"A mí me divierte más todo lo que sea ir más rápido, Eau Rouge ya era a fondo fácil el año pasado", añadió, respecto a la mítica curva de Spa, Sainz, que mejoró notablemente su tiempo de vuelta respecto al año pasado, algo que achaca a los nuevos neumáticos de compuestos ultrablandos.

"Los ultrablandos ayudan mucho. Creo que es una de las mejores ruedas que ha hecho Pirelli. Me parece que he bajado más de dos segundos mi tiempo de calificación del año pasado y se agradecen estos coches nuevos en un circuito como éste, tan espectacular. Es un placer llevarlos", opinó Sainz, que no se decidió a rodar bajo la lluvia en los minutos finales de la segunda sesión.

"Iba a salir, hasta que se ha puesto a diluviar; y no merecía la pena. Si ponemos o no configuración de lluvia es algo que se va a analizar esta noche, cuando veamos la previsión (meteorológica), porque desde que he venido a Spa la previsión ha cambiado como siete veces", comentó 'Carlitos' este viernes en Bélgica.

"Por lo tanto, hasta el último momento no lo decidiremos, porque pones un 'set up' (reglaje) de lluvia y al final está todo seco y te puede fastidiar el fin de semana", advirtió.

Cuestionado por Efe si prefiere una carrera con condiciones cambiantes, Sainz opinó que "siempre hay más oportunidades para brillar o mandar algún mensaje".

"Pero después de lo visto hoy, tampoco rezo para que llueva. Si llueve, bien. Sería genial. Y si no es así, no pasa nada", contestó a Efe Sainz, que no especificó qué mensaje quiere enviar.

"No es que tenga esa intención. Eso sale cuando sale, yo creo que Hungría fue un buen fin de semana y hay que seguir en esa línea", recalcó el madrileño, que analizó su situación en Red Bull, después de la polémica vivida en Austria.

"Yo prefiero tener apoyo, todo piloto está más contento y más tranquilo cuando se le respalda y se le apoya. Y creo que ésa es mi situación ahora en Red Bull, porque si no, no me hubiesen renovado", comentó Sainz. Que al ser recordado por Efe de que el hecho de que 35 de los 39 puntos de su equipo sean suyos es algo muy a tener en cuenta, respondió:

"Por eso digo que es un año muy bueno. Y tirando de estadísticas y números, probablemente el mejor mío hasta ahora".