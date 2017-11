Oliveira: "Me siento fuerte de cara al año que viene"

El piloto portugués Miguel Oliveira (KTM), que conquistó su tercera victoria consecutiva en la categoría intermedia del Gran Premio de la Comunidad Valenciana, aseguró en rueda de prensa que se siente fuerte de cara a la próxima temporada, en la que el campeón de Moto2 Franco Morbidelli pasará a MotoGP.

Con el campeón del mundo por delante, el portugués, que ya ganó en Malasia y en Australia, ha comenzado su remontada hasta llegar a lo más alto.

"No ha sido una carrera fácil, cuando he visto a Franco he intentado mantener la calma y alcanzarle, pero no quería arriesgarme a cometer errores. Finalmente he conseguido la victoria y me siento fuerte de cara al año que viene", explicó el piloto luso.

El campeón de la categoría, Franco Morbidelli (Kalex), que acabó segundo en el trazado valenciano, señaló que intentó "conseguir la victoria".

"Tras una buena salida he tenido que luchar contra Alex y he conseguido pasarle. Luego mi equipo me ha indicado que se acercaba Oliveira y finalmente ha sido más rápido que yo", afirmó el italiano.

El sudafricano Brad Binder (KTM) que salía desde la quinta plaza, ha rodado de forma constante durante la prueba hasta alcanzar el podio. "Me he divertido mucho durante la carrera y estoy contento con el resultado", concluyó.