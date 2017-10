Mireia Belmonte confirma en Instagram que se queda en España

Mireia Belmonte ‘se queda’. La nadadora catalana ha puesto fin a la incertidumbre y permanecerá entrenando en España, después de que su entrenador, Fred Vergnoux, haya declinado la oferta para entrenar en Font Romeu como preparador de la federación francesa de natación.

La nadadora imitó junto a su técnico Fred Vergnoux la famosa foto de Piqué y Neymar este verano para anunciar con dos palabras una gran noticia para la natación española: "Se queda!"

Se queda! Una publicación compartida de Mireia Belmonte (@missbelmont) el 25 de Oct de 2017 a la(s) 11:39 PDT

Mireia Belmonte, campeona olímpica de natación en Río, explicó el martes que no sabía si continuará entrenando en España o se marchará a Francia, donde su entrenador, Fred Vergnoux, tiene una oferta para incorporarse al cuerpo técnico de la federación de aquel país.

"La decisión la tiene que tomar Fred y sé que lo está pensando. Para saberlo tenéis que preguntarle a él, porque la decisión está en su mano", dijo Belmonte, quien también dejó claro que su decisión no tiene nada que ver con la situación política que vive Cataluña. "Ni se me ha pasado por la cabeza tomar la decisión por la situación política. Como todavía no sé lo que va a decidir Fred, no sé lo que voy a decidir yo".

El Europeo de Glasgow

Belmonte, que ha participado en Madrid en un relevo de natación junto con atletas paralímpicos, ha explicado cuáles son los objetivos para esta temporada: "Este año tenemos el Europeo en Glasgow, en verano, y más que medalla me gustaría acercarme al récord de 200 metros mariposa, pero si va acompañado de medallas mucho mejor".