Mir: "Está bien el récord de puntos pero quería la victoria"

El español Joan Mir (Leonard Racing), nuevo campeón del mundo de Moto3, señaló a la conclusión del GP de la Comunidad Valenciana, que acabó en segunda posición, que "está bien el récord de puntos pero esperaba la victoria porque se "veía muy fuerte".

Mir que llegaba a Cheste con el título asegurado de quedó a una sola victoria del récord de once conseguido con el italiano Valentino Rossi en 1997, aunque con los 341 puntos logrados supera el registro de Álvaro Bautista que data de 2006.

El piloto mallorquín tuvo que remontar 18 posiciones, tras una salida de pista después de una caída de Rodrigo, y comentó al respecto que "podría haber estado con Martín porque tenía el ritmo". "Al final Rodrigo me ha hecho una de las suyas, pero no le reprocho nada porque el chaval va a tope y la culpa es mía por ponerme detrás", admitió.

"En la remontada me lo he pasado bien pero hubiera sido más fácil si Martín hubiera estado en el grupo porque llevaba un ritmo muy bueno y al final se me ha escapado la victoria", aseguró.

Mir, que la próxima temporada da el salto a Moto2, reconoció que le apena dejar la escudería Leopard "porque han sido tres años muy bonitos, somos como una familia y eso es muy difícil de conseguir en un equipo". "Aunque en Moto2 voy al mejor equipo que hay y eso también me pone alegre".

De cara al futuro más próximo, el balear señalo que el jueves comenzará a entrenar en Jerez durante cuatro días con su nueva escudería y que para el salto de categoría tratará de "hacer una pretemporada muy sólida y mejorar en cada entreno". "Así como coger uno o dos kilos más de peso, para tener algo más de fuerza", finalizó.