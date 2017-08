Gurús del gimnasio en Instagram, parte III: Miguel Jiménez

Alrededor de 250 millones de personas usan diariamente Instagram. La red social por excelencia de los influencers está viviendo su mejor momento con el auge de los Instagram Stories, pero si antes modelos, blogueras de moda y celebrities monopolizaban la plataforma, ahora estos dejan paso a deportistas, amantes del fitness, culturismo o powerlifting, para crear tendencia.

Entrenamientos diarios y una alimentación más saludable han adelantado por la derecha a una vida de postureo y lujo. En teinteresa.es hemos tenido la oportunidad de hablar con cinco gurús del gimnasio y la motivación deportiva, cuya constancia y disciplina ha conquistado ya a miles de seguidores en Instagram. De hecho, es probable que los conozcas: ErnestDift (@Ernestdift), EspeWorkout (@espeworkout), Carlos Demattey (@strongmantarrako), Bea Allo (@baby__beast) y Miguel Jiménez (@miguelfitgym).





Miguel Fitgym

Miguel Jiménez es el vasco-navarro que se esconde tras el usuario @Miguelfitgym en Instagram, donde cada mañana despierta con extraordinaria energía a miles de seguidores. El cardio en ayunas por Pamplona, los tuppers para no saltarse la dieta y un buen humor inquebrantable caracterizan a este fitboy de gran cuerpo y sonrisa.

Miguel se abrió su cuenta de Instagram, porque nos confiesa que tiene para él “un efecto motivador”. Además, sabe que Instagram es el espacio idóneo para “no solo mostrar el ‘mundo gimnasio’, sino también un estilo de vida saludable y mucho menos sedentario”.

En este sentido, le resulta cuanto menos curioso que siendo “la salud, el estado de forma física y anímica, un tema que a todos nos preocupa, no se enseñe en el colegio cómo alimentarse adecuadamente o cómo reaccionan los alimentos en nuestro cuerpo, y sus funciones”.

Como atleta y preparador físico sabe de primera mano que “alimentación y ejercicio deben coexistir y a estos dos factores le añadiría uno más: tiempo. La gente quiere los resultados en 6 meses, y lo que cuesta son años”. Asimismo, nos confiesa que para romper con los malos hábitos “la motivación es clave e Instagram es una buena fuente de ello”.









Miguel Jiménez es muy disciplinado, y sus textos en Instagram lo avalan: “El mayor arrepentimiento llega al final del camino, cuando miras hacia atrás y ves que pudiste haber dado más de ti”. Saltarse la dieta no va con él, por lo que no es muy amigo de los ‘Cheat Meals’, pero es consciente de que para evolucionar “también debemos disfrutar”. Y esa misma filosofía es la que aplica a la competición: “Seguiré mientras lo disfrute como hasta ahora”.

Miguel insiste en que para él el fitness es “un estilo de vida cuyo objetivo es puramente cuidarse y disfrutar”. Su rutina se basa en “una alimentación perfectamente controlada, distribuida en unas 6-7 comidas diarias y 1h o 1h30min de entrenamiento, 5 días a la semana”, nos revela. Pero se muestra crítico sobre seguir rutinas que se encuentran en Internet, ya que “las pautas deben ser específicas y útiles para cada individuo, todo debe ser 100% personalizado”, explica el instagramer.









Miguel nos cuenta que le gusta que “predomine la energía positiva” y cree que, por ello, tiene “la enorme suerte de no tener haters”. Para él, no todo es tan bonito como se muestra en Instagram sino que “¡es mejor todavía! El mayor cambio no es "la foto", sino la energía y alegría diaria que se termina apoderando de ti, porque esto engancha”.

Eso sí, a los que dicen que no se puede tener ese cuerpo de forma natural, Miguel no duda en responderles: “Que esperen a 5 años de dieta estricta y entrenamiento intenso para poder afirmar algo así. Quédate con lo bueno que promueve todo este movimiento "fitness", no te encierres en lo malo que pueda haber”.

Y para el resto, Miguel Jiménez solo tiene palabras de ánimo: “Muchas veces nos ponemos impedimentos antes si quiera de intentarlo. Creo que es una barrera mental, ver algo como imposible, para no esforzarme siquiera en intentar conseguirlo”. “La clave del éxito está en la lucha diaria”, sentencia nuestro fitboy.





Una publicación compartida de 🔰MIGUEL JIMENEZ RODRIGUEZ🔰 (@miguelfitgym) el 30 de Abr de 2017 a la(s) 10:24 PDT