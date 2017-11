Márquez reconoce que lo que le sale "es apretar, y ya iba rápido"

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), sexto mejor tiempo en la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP, explicó su caída reconociendo que lo que le sale "es apretar, y eso que ya iba rápido".

"Puedes cambiar la mentalidad y ser más conformista, ver que ya tienes ritmo y bajar el listón, pero no es mi mentalidad, al menos en entrenamientos y por eso doy esa vuelta, tengo confianza y lo que me sale de dentro es apretar más, y ya iba rápido", explica Márquez.

"Esta temporada ha ido así ya que en invierno se puede pensar y analizar todo, pero ya dije que sería fiel a mi estilo hasta el domingo por la mañana y lo estoy haciendo. Estoy intentando empujar y está claro que siempre vigilas el neumático frío en algunas curvas, pero cuando toca apretar tienes que asumir algunos riesgos", reconoció el piloto de Repsol Honda.

Al ser preguntado por los entrenamientos y el rendimiento de su compañero de equipo, Dani Pedrosa, Márquez señaló que "el ritmo que tiene Dani es muy fuerte y Zarco también, pero yo estoy centrado en mi trabajo y tengo ritmo para ganar la carrera, de momento, pero veremos qué pasa y dónde está Dovizioso".

"Después de los entrenamientos del domingo nos sentaremos y plantearemos la carrera, pero hasta ese momento seré fiel a mi estilo y luego intentaré gestionar, porque es mucho más importante el campeonato", reconoció el líder del mundial.

"En las carreras puede pasar de todo y por supuesto lo que le pasó a Rossi -por su caída en 2006 cuando se jugaba el título mundial con Hayden-, pero no quiero pensar en eso, sólo pienso en lo bueno, en cómo acabó 2013, en cómo acabó 2010 y te olvidas de no caer, porque si sales a rodar a no caerte enseguida eres un segundo más lento, sin darte cuenta, así que ese pensamiento de momento no se pasa por mi cabeza", agregó el piloto de Repsol, quien agregó que si fuese Dovizioso no estaría tranquilo pues "tiene tres pilotos delante de él con mejor ritmo y sólo le vale ganar".